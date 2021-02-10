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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 10.02.2021 - 03:40 | Son Güncelleme:

Çoğu Zarar Azı Karar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Çoğu Zarar Azı Karar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Çoğu Zarar Azı Karar atasözünün ne anlama geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. Çoğu Zarar Azı Karar atasözünün anlamı ve bu atasözünün örnek cümle içinde kullanışını sizler için detaylarıyla bir araya getirdik.

Çoğu Zarar Azı Karar atasözü; her hangi bir şeyin, kararından fazla olması durumunda yarardan çok zarar getireceği, anlamına gelen bir atasözüdür.

 Çoğu Zarar Azı Karar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 TDK’ya göre Çoğu Zarar Azı Karar; “ hiçbir vakit fazlaya kaçılmamalıdır” manasında kullanılan bir söz.

 İnsanlar, her anlamda gerekenden fazlasına yani aşırıya kaçmaması gerekir. Aşır olan her şey yarardan çok zarar getirir. İsrafın en önemli sebebi de, gerekenden fazlasının kullanılmasıdır. Hayatın her alanında ölçülü davranmak, insana büyük yararlar sağlar. Hem zamandan, hem de paradan tasarruf sağlayan ölçülü hareketler, gereksiz kullanımı da engeller.

 Çoğu Zarar Azı Karar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 - Annem baklava yaparken, çoğu zarar azı karar dedi.

 - Ablamın makyaj yaptığını gören babam, kızım çoğu zarar azı karar diyerek onu uyardı.

 - Çoğu zarar azı karar diyerek, televizyonu kapattım. 

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