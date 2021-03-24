Çoğu Gitti Azı Kaldı ne demek? Çoğu Gitti Azı Kaldı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çoğu gitti azı kaldı deyimi sürekli kullanmış olduğumuz deyimlerden bir tanesidir. Yapılan işin büyük bir kısmının bitirildiği çok az bir kısmının kaldığını anlatmak için kullanılır. Genelde insanlar zor bir iş ile uğraşırken pes etmek isteyebilir. Böyle bir durumda bu deyim ile kişilerin pes etmesi engellenebilmektedir.

Çoğu Gitti Azı Kaldı Ne Demek?

Bir işin büyük bölümü bittiğinde çoğu gitti azı kaldı deyimi kullanılmaktadır.

Çoğu Gitti Azı Kaldı Deyiminin Anlamı (TDK)

Yapılan işin zorlayan kısmının bittiği bundan sonrasında çok az bir kısmının kaldığı ve bu bölümünde kolay bir şekilde bitirilebileceğini anlatmak için kullanılır.

Çoğu Gitti Azı Kaldı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Şimdi pes edemezsin çoğu gitti azı kaldı.