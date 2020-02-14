‘Coğrafyacı akademisyenler’ YÖK’te toplandı

‘Coğrafyacı akademisyen ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, coğrafyanın üniversitelerdeki mevcut durumunu konuşmak üzere toplandı. Toplantıya, Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Ertek, rektörler, dekanlar, bölüm başkanları ile YÖK yürütme kurulu üyeleri katıldı. YÖK Başkanı Saraç'ın açılış konuşmasının ardından Doç. Dr. Ertek de bir sunum yaptı. Ertek sunumunda, YÖK tarafından program isimlerindeki karışıklığa son vermek amacıyla yapılan yeniden düzenlenmeyle ilgili kamuoyunun değerlendirmesine açılan taslak çalışmaya dair coğrafya özelinde önerilerde bulundu.