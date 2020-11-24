Coğrafya Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Coğrafya Öğretmenliği bölümü, adından da anlaşılacağı üzere Coğrafya eğitimi verecek uzman ve profesyonel eğitimciler yaratır.

Eğer doğaya karşı ilginiz varsa, dünyanın geçmişteki yapısını ve bu yapının bugünkü dünyamızı nasıl şekillendirdiğini merak ediyorsanız, Coğrafya Öğretmenliği bölümü ilginizi çekebilir. Coğrafya Öğretmenliği bölümünde ayrıca Türkiye'nin yer şekilleri, jeolojik yapısı ve bu yapının bize olan etkisi gibi konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. Zaman içinde gelişir, mezun olur ve artık bu bilgileri öğrenmek isteyenler için siz dağıtacak hale gelirsiniz.

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Coğrafya Öğretmenliği bölümünde öğrencilere, coğrafya dersini a'dan z'ye faydalı bir şekilde öğretebilmeleri için eğitim verilir. Yani Coğrafya Öğretmenliği bölümünde okuyan bir öğrenci, coğrafya dersini ileride kendi öğrencilerine aktaracak düzeyde yetkinleşir. Bu bölümü okuyan öğrenciler bu yetkinlikleri sayesinde ileride coğrafya konusunda yetkin başka eğitimciler yaratabileceklerdir. Bu yüzden tüm öğretmenlik bölümlerinde olduğu gibi Coğrafya Öğretmenliği bölümünde de eğitim oldukça önemsenir.

Aynı zamanda eğer istenen şartlar yerine getirildiğinde ve gerekli başarı sağlandığında Coğrafya Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin Erasmus'a gitme imkanları da bulunmaktadır.

Coğrafya Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Coğrafya Öğretmenliği bölümünün amacı, coğrafya konusunda bilgili nesiller yetiştirmek üzere topluma eğitimciler kazandırmaktır. Bu bölümden mezun olarak eğitimci olan öğrenciler, bu amaca hizmet ederler.

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölüm mezunları Coğrafya Öğretmeni unvanı almaktadırlar. Artık eğitim kurumlarında coğrafya dersi üzerine eğitim verebilirler. Eğer isterlerse üniversitede kalarak akademisyen olma yolunu da tercih edebilirler.

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Coğrafya Öğretmenliği bölümü genellikle Fen - Edebiyat Fakültesi içinde yer almaktadır. Bölümün lisans eğitimi 4 yıl sürer. Coğrafya Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin okuldan mezun olabilmeleri için toplamda 240 AKTS tamamlamış olmaları gerekir.

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Coğrafya Öğretmenliği okumak isteyen birinin öncelikle coğrafi konulara ilgi duyması gerekmektedir. Yalnızca coğrafya konusunda değil, tüm doğa bilimleri konularında da bilgi sahibi olması önemlidir. Yani biyoloji, jeoloji gibi yakın alanlarda bilgi sahibi olmak, Coğrafya Öğretmenliği okuyacak kişilere fayda sağlar.

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü İngilizce midir?

Coğrafya Öğretmenliği bölümü İngilizce değildir. Fakat Coğrafya Öğretmenliği eğitimi kapsamında İngilizce dersi de alınmaktadır.

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Coğrafya Öğretmenliği bölümü sözel öğrenci gurubundan öğrenciler kabul etmektedir.

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümde öğrenciler 8 dönem boyunca pek çok ders görürler. Bu dersler ve müfredat üniversitelere ve o üniversitedeki akademisyenlere değişkenlik gösterebilmektedir. Yine de müfredat ve öğrencilerin alacak oldukları dersler hemen hemen aynıdır. Bu derslerin başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

Fiziki Coğrafya

Beşeri Coğrafya

Harita Bilgisi ve Kartografya

Toprak Coğrafyası

Yerleşim Coğrafyası

Hidrografya

Jeomorfolojinin Temelleri

Klimatoloji

Gelişim Psikolojisi

Genel Ekonomik Coğrafya

Paleocoğrafya

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Öğrenmenin ve Öğretmenin Kuram ve Yaklaşımları

Program Geliştirme ve Öğretme

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümden mezun olan kişi kamu kurumlarında ya da özel kurumlarda öğretmenlik yapabilir. Mezun öğrencilerin kamuda çalışabilmeleri için devletin açmış olduğu sınavlara girmeleri gerekir. Eğer bu sınavlarda başarısız olunursa özel eğitim kurumlarında da çalışılabilir.

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölümün mezunları genel olarak orta öğretim kurumları olarak karşımıza çıkar. Fakat Coğrafya Öğretmenliği bölümü mezunları için alternatif çalışma alanları da mevcuttur. Bu alanları şu şekilde sıralayabiliriz:

Karayolları Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri

Elektrik İşleri Etüd İdaresi

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Harita Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik Arama

Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Atatürk Üniversitesi - Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi - Eğitim Fakültesi

Dicle Üniversitesi - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi - Buca Eğitim Fakültesi

Gazi Üniversitesi - Gazi Eğitim Fakültesi

Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi - Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi