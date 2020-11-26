Coğrafya Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Coğrafya kişinin çevresinde bulunan yaşadığı yer anlamına gelen terimdir. Ülkemiz orta kuşakta yer alan üç tarafı denizlerle çevrili dünyanın en önemli stratejik bölgelerinden bir tanesi olduğu için kişilerin coğrafya bilgisine de oldukça fazla ihtiyacı vardır. Bu sebeple bazı öğrenciler coğrafya ile ilgili detaylı bilgiler öğrenmek ister ve coğrafyanın detayları ile ilgili araştırmalar yapar.

Coğrafya Bölümü Nedir?

Coğrafya insanları ve insanların çevresindeki durumların incelendiği ve insan hayatıyla bu durumların ilişkilendirildiği bir disiplindir. Coğrafya dünya ve gezegenlerin, toprak özelliklerini incelenme konusunda daha etkili bir bilim dalıdır. Kültürün doğal çevre ile ilişkileri de yine coğrafya tarafından incelenmektedir. Böylece kişinin bulunduğu yerle ilgili zaman içinde yaşamış olduğu değişimler de coğrafya sayesinde anlaşılır.

Coğrafya Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Coğrafya bölümü üniversitelerde 4 yıllık bir lisans bölümü olarak eğitim veren bölümlerden bir tanesidir. Coğrafya bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler genel olarak eşit ağırlık çıkışlı öğrencilerdir. Coğrafya Bölümü'nde dünyanın beşeri fiziki ve iktisadi coğrafi alanları incelenir. Coğrafya çok geniş bir kavram olduğu için coğrafyanın birçok alt dalı bulunmaktadır.

Coğrafya Bölümü Dersleri Nelerdir?

Coğrafya bölümü okumak isteyen kişilerin almakla yükümlü olduğu dersler bulunmaktadır. Bu dersleri başarıyla veren öğrenciler coğrafya bölümünden mezun olabilir. Coğrafya Bölümü'nde öğrencilerin almakla yükümlü olduğu derslerin başında şu dersler gelmektedir.

- Beşeri coğrafya

- Kartografya

- Harita okuma yöntemleri

- Jeomorfoloji

- Coğrafi veri analizleri

- Kıtalar coğrafyası

- Dünya ekonomik coğrafyası

- Meteoroloji ve Klimatoloji

- Coğrafyada teknolojik donanımlar

- Yerleşme tarım nüfus coğrafyası

- Bölgesel coğrafya ilkeleri

- Bölgeler coğrafyası

- Arazi kullanımı ve planlaması gibi birçok dersten sorumlu olan öğrenciler 4 yıllık eğitim süresi içinde bu dersleri başarı ile vererek coğrafya lisans diploması almaya hak kazanır. Coğrafya bölümünden mezun olan kişilere coğrafyacı ünvanı verilir.

Coğrafya Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Coğrafya bölümünden mezun olan kişiler dünya üzerinde yayılmış insan topluluklarını araştırma konusunda oldukça etkili olan bir bilim dalıdır. Coğrafyanın insan karakteri ve özellikleri üzerinde etkilerini de inceleyen coğrafya bilimi ülkemizde de oldukça önem taşıyan sosyal bilimler arasında yer almaktadır. Coğrafyanın bilinmesi insan karakteri hakkında bilgi sahibi olmayı da sağlamaktadır.

Coğrafya Bölümü Mezunu Çalışma Alanları Nelerdir?

Coğrafya bölümü mezunları genel olarak öğretmenlik yapar. Coğrafya bölümünden mezun olan kişiler formasyon alarak öğretmenlik alanında da kendilerini geliştirmiş olur. Böylece Sosyal Bilgiler dersinde ve coğrafya derslerinde öğretmenlik yapabilir. Aynı zamanda coğrafya mezunları yüksek lisans yaparak akademik anlamda da kendini geliştirebilir. Öğretmenliğin dışında coğrafya bölümü mezunlarının görev alabileceği yerler ise

- Meteoroloji

- Doğal kaynak yönetimi

- Tarım

- Madencilik

- Ulaşım alanlarıdır. Bu bölümden mezun olanlar hem devlette hem özel sektörde çalışma imkanlarına sahiptir. Coğrafyacı olarak çalışmak isteyen coğrafyacılar

- Maden Tetkik Arama

- Karayolları Genel Müdürlüğü

- Devlet Su İşleri

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü

- Ulaştırma Bakanlığı gibi devlet kurumlarında çalışabilirken, özel sektörde çalışabilen kişiler de özel sektörde çalışabilen coğrafyacılar da mevcuttur. Kamuda çalışmak isteyen coğrafya mezunları her yıl yapılan KPSS’ye girerek atanmaları için gerekli puanı almaları gerekmektedir.

Coğrafya Bölümünün Bulunduğu Üniversiteler Hangileridir?

Coğrafya bölümü ülkemizde birçok üniversitesi bulunmaktadır. Coğrafya bölümü mezunları kendilerini geliştirdikleri takdirde birçok alanda çalışma imkânına sahiptir. Ancak bunun yanında coğrafya Bölümü mezunları devlet kurumlarında çalışmak istiyorsa KPSS'ye girmeli ve bu sınavda başarı elde etmelidir. Coğrafya bölümünün bulunduğu üniversiteler ise şunlardır;

- Afyon Kocatepe Üniversitesi

- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

- Akdeniz Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- Ardahan Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi

- Balıkesir Üniversitesi

- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

- Bingöl Üniversitesi

- Bursa Uludağ Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Samsun Üniversitesi

- Fırat Üniversitesi

- Uşak Üniversitesi

- Tekirdağ Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- Marmara Üniversitesi gibi üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinde coğrafya bölümleri bulunmaktadır.