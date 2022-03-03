Codman Triangle Ne Demek? Codman Üçgeni Nedir

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İnternette çok fazla araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkan Codman triangle ya da diğer tabiri ile Codman üçgeni hakkında detaylı ve anlaşılır ölçüde bilgelerin verilmesi büyük bir önem barındırır. Bu sayede konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen insanların bu isteği karşılanmış olur.

Codman Triangle Ne Demek?

Çok sık sorulan sorulardan biri olan Codman triangle ne demek sorusunun yanıtı büyük ölçüde önem kazanmaktadır. İngilizce bir ifade olan Codman triangle kelimesinin Türkçe'deki karşılığı Codman Üçgeni olmaktadır.

Yani Codman Triangle nedemek sorusunun yanıtı; Codman Üçgeni şeklinde olmaktadır.

Codman Üçgeni Nedir?

Codman üçgeni diğer bir ifadeyle Codman triangle insanların en fazla merak ettiği ve bilgi edinmek için çaba göstermekte olduğu konular arasına girmektedir. Bu sebeple Codman üçgeni nedir sorusunun yanıtı çok büyük bir önem kazanmaktadır.

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Yeni oluşan kemik dokusundaki periostun meydana getirmiş olduğu yükselti sebebiyle radiografilerde görülen üçgen şeklindeki alan Codman üçgeni olarak adlandırılmaktadır. Osteosarkomlara, birincil ya da metastatik tümörlere, enfeksiyona yahut da yerel subperiostal irritasyonlara özgü bir bulgu olma özelliği taşımaktadır. Codman mahmuzu olarak da ifade edilmektedir.

Codman üçgeni (önceden Codman üçgeni olarak anılmaktaydı), bu lezyon, genellikle bir tümör, periostu kemikten uzaklaştırdığı durumlarda oluşturulan yeni subperiosteal kemiğin üçgen alanıdır. Bir Codman üçgeni esasında tam bir üçgen değildir. Bunun yerine, çoğunlukla radyografik bulgularda bir yalancı üçgen olma özelliği taşımaktadır. Orijinal olan kemikte kemikleşme ve üçgenin bir ek tarafı üzerinde bir açık taraf ile birlikte iki kenarlı bir üçgen oluşturmakta olan bir ossifikasyon bulunur.

Ortaya çıkmış olan bu iki taraflı görünüm, periostun büyüyebileceğinden ya da genişleyebileceğinden daha hızlı büyüyen bir tümör (ya da büyüme) nedeniyle oluşmaktadır. Bundan dolayı çukurlaşma yerine periosteum yırtılarak üçgenin ikinci kenarında kemikleşme sağlar. İlerleme gösteren tümör periosteumu kemik medullasından uzaklaştırır. Yer değiştirmiş olan lateral periosteum, altta bulunan kemiği yeniden oluşturma çabası gösterir. Bu durum bir periost reaksiyonunu tanımlar.