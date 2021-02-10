Çocuktan Al Haberi atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çocuklar çoğu zaman boyundan büyük laflar edebilirler ya da aileleri yanlarında bir konu hakkında konuştuklarında duymaması gereken bir kişiye bu konuyu anlatabilirler. Çocuktan al haberi de bu amaçla söylenmiş olan bir atasözüdür.

Çocuktan Al Haberi Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Çocuklar gelişme zamanlarında yalan söylemeyi bilmezler. Yetişkin bir insan bir konu ile alakalı olarak yalan yanlış yorum yapabilir ancak çocuklar saf ve temiz oldukları için konu ile alakalı düşüncelerini yalana başvurmadan söylerler. Söyledikleri sözden karşılarındaki kişinin kırılabileceğini düşünmezler ya da sırf karşısındaki mutlu olsun diye bir söz etmezler.

Çocuktan Al Haberi Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Çocuk her şeyi tek tek anlattı boşuna çocuktan al haberi dememişler.