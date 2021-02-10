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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 10.02.2021 - 03:37 | Son Güncelleme:

Çocuktan Al Haberi atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Çocuktan Al Haberi atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Türk kültüründe her konu ile alakalı söylenmiş bir atasözü vardır. Bu atasözleri insanlara nasihat vermek amacı ile söylenir ve belli bir tecrübe ve yaşanmışlık sonucunda ortaya çıkmıştır. Çocuktan al haberi atasözü de günlük hayatta sıklıkla kullanılan atasözlerinden bir tanesidir. Çocuktan al haberi atasözü ne anlama geliyor? Çocukta al haberi atasözünün cümle içerisinde kullanımı nasıldır? Sorularının cevaplarını derledik.

Çocuklar çoğu zaman boyundan büyük laflar edebilirler ya da aileleri yanlarında bir konu hakkında konuştuklarında duymaması gereken bir kişiye bu konuyu anlatabilirler. Çocuktan al haberi de bu amaçla söylenmiş olan bir atasözüdür.

 Çocuktan Al Haberi Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Çocuklar gelişme zamanlarında yalan söylemeyi bilmezler. Yetişkin bir insan bir konu ile alakalı olarak yalan yanlış yorum yapabilir ancak çocuklar saf ve temiz oldukları için konu ile alakalı düşüncelerini yalana başvurmadan söylerler. Söyledikleri sözden karşılarındaki kişinin kırılabileceğini düşünmezler ya da sırf karşısındaki mutlu olsun diye bir söz etmezler.

 Çocuktan Al Haberi Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Çocuk her şeyi tek tek anlattı boşuna çocuktan al haberi dememişler.

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