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Çocukta ekran bağımlılığını önlemenin yolları

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#Konuk Yazar#Irmak Kerimoğlu#Çocukta Ekran Bağımlılığını Önlemenin Yolları
Çocukta ekran bağımlılığını önlemenin yolları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 16:34

Yaz aylarında okullardan uzak kalan pek çok çocuk evde daha fazla zaman geçirmeye başladı.

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Evde geçen zamanın önemli bir kısmındaysa bilgisayar, telefon ve tablet gibi dijital araçları kullanan çocuklar, bu durumdan hem bedensel hem de zihinsel olarak olumsuz etkilenebiliyor. Uzman Psikolog Irmak Kerimoğlu, son zamanlarda ekran bağımlılığı tanısıyla daha sık karşılaştıklarına dikkat çekerek teknolojik cihazlarla günde 3 saatin üstünde vakit geçiren çocukların risk grubunda olduğunu belirtiyor. Kerimoğlu, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında yaz tatilinde çocuklarda oluşabilecek ekran bağımlılığını önlemek için ebeveynlere tavsiyeler veriyor.

Irmak Kerimoğlu’nun yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Irmak Kerimoğlu#Çocukta Ekran Bağımlılığını Önlemenin Yolları

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