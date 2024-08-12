Çocukta ekran bağımlılığını önlemenin yolları

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Evde geçen zamanın önemli bir kısmındaysa bilgisayar, telefon ve tablet gibi dijital araçları kullanan çocuklar, bu durumdan hem bedensel hem de zihinsel olarak olumsuz etkilenebiliyor. Uzman Psikolog Irmak Kerimoğlu, son zamanlarda ekran bağımlılığı tanısıyla daha sık karşılaştıklarına dikkat çekerek teknolojik cihazlarla günde 3 saatin üstünde vakit geçiren çocukların risk grubunda olduğunu belirtiyor. Kerimoğlu, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında yaz tatilinde çocuklarda oluşabilecek ekran bağımlılığını önlemek için ebeveynlere tavsiyeler veriyor.

Irmak Kerimoğlu’nun yazısını okumak için tıklayın.