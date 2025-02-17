Çocuklarla 23 Nisan toplantısı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl Türkiye genelinde yapılacak kutlama ve etkinliklerin 81 ilden seçilen çocuklardan oluşan “23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu” tarafından belirlenmesi kararının ardından kurulun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Çevrim içi düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Tekin şöyle konuştu:

23 NİSAN TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

“Millî Eğitim Bakanlığı olarak yeni bir felsefeyle hareket ediyoruz. Yaptığımız her şeyi muhataplarımızla, ilgili arkadaşlarla konuşuyoruz, öğretmenlerimizle öğrencilerimizle değerlendirmeler yapıyoruz. Mesela geçen hafta bir etkinlik yaptık: Öğrenci Meclisi oluşturduk. 81 ilden temel eğitim ve ortaöğretim düzeyindeki arkadaşlarımızdan oluşan bir Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Danışma Kurulu kurduk. Öğrenci arkadaşlarımızla rutin aralıklarla toplanıp süreçleri, 23 Nisan etkinlikleriyle ilgili taleplerinizi konuşacağız, değerlendireceğiz. Bundan sonra bütün işlerimizi böyle yapacağız.

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23 NİSAN’IN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

23 Nisan Millî Egemenlik Haftası, dünyada örneği olmayan bir hafta. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti kurduktan sonra, cumhuriyeti gelecek nesillerin de sahiplenebilmesi için Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruma görevini çocuklarımıza emanet etti. Biliyorsunuz, 23 Nisan 1920 tarihinde dönemin koşulları gereği itibarıyla de egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğuna dair ulusun milletin yegâne temsilcisi olan TBMM bir karar aldı ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tanımladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu egemenliği, milletin ulusu kendisini yönetme hakkını ifade eden egemenliği koruma görevini çocuklara verdi. Biz de bu kapsamda demokrasimizi, hukuk devletimizi, millî egemenlik ilkesini korumak için gelecek kuşakların da sahiplenmesi açısından neler yapabileceğimizi sürekli kendimizi geliştirerek analiz ediyoruz. Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığı olarak bizim üstümüze düşen en büyük görev; siz genç kuşakları millete, milletin iradesine, demokrasiye, hukuk devletine ve millî egemenlik ilkesine sahip çıkacak bireyler olarak yetiştirmektir. Bütün çabamız bu yönde. Öğretmenlerimiz, velilerimizle bütün gündemimizi buna odaklamış durumdayız.

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TBMM’DE BİR DİZİ ETKİNLİK

İllerimizde öğretmen arkadaşlarımız, okullarımızda müdürlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız sürekli sizlerle bu türden etkinlikler organize edecekler. Biz de Bakanlık olarak bu organizasyonu yapacağız. Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi ile geçen yıl başlattığımız ortaklaşa projenin devamını da yapacağız. Neden TBMM? Çünkü TBMM; millî egemenliğin, millet iradesinin temsilcisi. Dolayısıyla bu etkinliklerin içinde TBMM’nin de bulunması bizim açımızdan çok önemli. Geçtiğimiz yıl TBMM ile ortaklaşa, TBMM’nin içinde ve bahçesinde çok kapsamlı, sizleri eğlendirecek, eğlendirirken de biraz önce söylediğim hassasiyetlere sahip bireyler olarak yetişmenizi sağlayacak bir dizi etkinlik planladık.

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ÖĞRENCİLERİN 23 NİSAN HAYALLERİ

81 ilden öğrencilerin tek tek söz alarak hayal ettikleri programları ve görüşlerini sunduğu toplantıda, birbirinden farklı öneriler paylaşıldı. Öğrenciler, kutlamalarda Aziz Sancar, Alper Gezeravcı, Mete Gazoz, Selçuk Bayraktar, Eda Erdem, Arda Güler, Sümeyye Boyacı ve Yusuf Dikeç gibi isimleri görmelerinin kendilerine motivasyon sağlayacağını söyledi.