Çocukların yazdığı öyküler kitap oldu

E-KİTAP OLARAK YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim sürecinde çocukların evde geçirdikleri günlerde hayal kurma, düşünme ve yazma becerilerini güçlendirmeleri için 23 Nisan'ın 100’üncü yıl dönümünde öykü yazma çağrısı yapıldı. Katılımı istenen ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerden kısa sürede binlerce öykü geldi. İllerde yapılan ön değerlendirmenin ardından çocukların öyküleri MEB merkezinde, metin yazarları ve editörlerden oluşturulan kurulda değerlendirmeye alındı. Kurul, hepsi birbirinden özel ve değerli bu öyküleri ‘yaratıcılık’, ‘dil kullanımı’ ve ‘ifade gücü’ kriterleri açısından yakın planda inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda ortaya Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı özelliklere sahip 100 çocuğun yazdığı ‘Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler’ kitabı çıktı. Eser ‘e-Kitap’ olarak yayınlandı.

'ÇOCUK KİTABI DEYİP GEÇMEYİN’

Kitap için bir ön söz kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kitaptaki öyküleri okumaya başladığında duyduğu heyecanı şöyle anlattı:

"Hayal dünyaları alabildiğine geniş ve masum? İnsanlık için Korona Kralı ile savaşanlardan, sonsuz mutluluk arayışına çıkanlara; yeni bir gezegen bulup uzaylılarla arkadaş olanlardan, 23 Nisan’ın rengini arayanlara? Birbirinden farklı ve zengin konular, üsluplar? Dünyaya ve yaşadıklarımıza bizim gibi bakmadıkları kesin. Bu kitabı çocuk kitabı deyip bir kenara koymayın. Satır aralarında çocuklarımızın bize anlattıkları çok şey var. Özellikle yetişkinlere, anne babalara önerebileceğim nefis bir öykü derlemesi olmuş. Öykülerini bizimle paylaşan tüm çocuklarıma sevgilerimle? Çocuklarımızdan öykü derlemeye devam edeceğiz."

Çocuklarımıza, “Öykülerinizi bizimle paylaşın, belirleyeceğimiz 100 öyküyü 23 Nisan’ın 100. yıl dönümünde kitaplaştıralım.” demiştik…



Editörlerimizin seçim yapması hayli zor oldu.



“Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler” sizlerle…



e-Kitap İndirmek için: https://t.co/WYPDiOipvp pic.twitter.com/AnUq4hUb5Y — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 7, 2020

‘Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler’ kitabı, ‘//cdn.eba.gov.tr/oykuler/’ adresinden e-Kitap ve PDF formatında erişime sunuldu.