Çocukların resimleri çevrimiçi sergide



GÜSAD yöneticileri, farklı illerden çocukların Antalya’ya gönderdiği yağlıboya, akrilik boya, sulu boya, pastel boya, kuru kalem boya, keçeli kalem, karakalem çalışması resimlerini sosyal medya üzerinden sergiledi.





Sergilenen eserleri çocukların büyük bir heyecanla izlediklerini ve seçici kurulun çocukları 3-6 ve 6-12 yaş gruplarına ayırıp resimlerini ödüllendireceğini belirten GÜSAD Başkanı Ertuğrul Hepgüzel,

“Sosyal medya üzerinden yaptığımız duyurumuz ses getirdi, birçok ilden çocuklar yaptıkları resimlerini elektronik ortamda bize ulaştırdı. 55 çocuktan gelen ’23 Nisan Bayramı’, ’Atatürk sevgisi’, ’doğa sevgisi’ özlem ve hayallerin tuvallere yansıtıldığı çalışmaları birleştirip bir video yaparak dijital kanallarda yayımladık. Serginin gösterimi sosyal medya üzerinden bir süre daha devam edecek. Resimler pandemi koşulları çerçevesinde belirlenecek tarihler arasında bir alışveriş merkezinin güzel sanatlar galerisinde de sergilenecek. Seçici kurulun belirleyeceği eserlerin sahibi çocuklarımızı da çeşitli hediyeler göndererek ödüllendireceğiz" dedi.

