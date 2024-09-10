Çocukların okula alışma sürecinde veliler nelere dikkat etmeli?

Haberin Devamı

Okula neredeyse 3 ay boyunca ara veren çocuklar, bu hafta itibarıyla yeniden eğitim hayatına adapte olmaya çalışıyor. Ancak tatilden okula geçiş süreci, her öğrenci için kolay bir şekilde ilerleyemeyebiliyor. Uzman Psikolog Irmak Kerimoğlu, okul rutinine dönmenin önemli olduğunu ancak bunun kademeli bir şekilde uygulanması gerektiğini söylüyor. Kerimoğlu, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında çocukların uyku, yemek ve ders çalışma düzeni gibi rutinlerine uyum sağlaması için velilerin neler yapması gerektiğini sıralıyor.

Irmak Kerimoğlu’nun yazısını okumak için tıklayın.