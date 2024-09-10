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Çocukların okula alışma sürecinde veliler nelere dikkat etmeli?

Güncelleme Tarihi:

#Konuk Yazar#Irmak Kerimoğlu#Uzman Psikolog
Çocukların okula alışma sürecinde veliler nelere dikkat etmeli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 12:13

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullar, 9 Eylül’de eğitim öğretime açıldı.

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Okula neredeyse 3 ay boyunca ara veren çocuklar, bu hafta itibarıyla yeniden eğitim hayatına adapte olmaya çalışıyor. Ancak tatilden okula geçiş süreci, her öğrenci için kolay bir şekilde ilerleyemeyebiliyor. Uzman Psikolog Irmak Kerimoğlu, okul rutinine dönmenin önemli olduğunu ancak bunun kademeli bir şekilde uygulanması gerektiğini söylüyor. Kerimoğlu, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında çocukların uyku, yemek ve ders çalışma düzeni gibi rutinlerine uyum sağlaması için velilerin neler yapması gerektiğini sıralıyor.

Irmak Kerimoğlu’nun yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Irmak Kerimoğlu#Uzman Psikolog

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