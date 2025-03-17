Çocukların erken yaşta dil gelişimini desteklemek neden önemli?

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Bu dönemde gelişen dil becerisi hem iletişim hem de bilişsel ve sosyal becerilerin gelişimi için oldukça önemli. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Yazıcı, dil becerileri gelişen çocukların hafıza, dikkat ve yaratıcılığının da güçlendiğini söylüyor. Prof. Dr. Yazıcı, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında erken çocuklukta dil gelişiminin önemini ve bunun için neler yapılması gerektiğini anlatıyor.

Prof. Dr. Zeliha Yazıcı’nın yazısını okumak için tıklayın.