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Çocukların erken yaşta dil gelişimini desteklemek neden önemli?

Güncelleme Tarihi:

#Prof. Dr. Zeliha Yazıcı#Konuk Yazar#Yabancı Dil
Çocukların erken yaşta dil gelişimini desteklemek neden önemli
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 14:40

İnsanın dünyayı keşfetmesini ve kendini ifade etmesini sağlayan en güçlü araçlardan biri dil. Uzmanlar tarafından özellikle 0-6 yaş arası dönem, dil gelişiminin altın çağı olarak nitelendiriliyor.

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Bu dönemde gelişen dil becerisi hem iletişim hem de bilişsel ve sosyal becerilerin gelişimi için oldukça önemli. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Yazıcı, dil becerileri gelişen çocukların hafıza, dikkat ve yaratıcılığının da güçlendiğini söylüyor. Prof. Dr. Yazıcı, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında erken çocuklukta dil gelişiminin önemini ve bunun için neler yapılması gerektiğini anlatıyor.

Prof. Dr. Zeliha Yazıcı’nın yazısını okumak için tıklayın.

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#Prof. Dr. Zeliha Yazıcı#Konuk Yazar#Yabancı Dil

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