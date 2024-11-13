Çocukların dijitalle ilişkisi tatil döneminde nasıl olmalı?

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Hafta sonlarıyla beraber 9 gün boyunca eğitime ara verecek olan çocuklar, tatil döneminde hem sosyalleşecek hem de dijital mecralara daha fazla vakit ayırabilecek. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, öğrencilerin ara tatili sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için dijital yaşamlarını kontrol altında tutmaları gerektiğini dile getiriyor. Prof. Dr. Dilci, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında tatil döneminde çocukların dijital mecraları nasıl ve ne kadar kullanmaları gerektiğini anlatıyor.

Prof. Dr. Tuncay Dilci’nin yazısını okumak için tıklayın.