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Çocukların dijitalle ilişkisi tatil döneminde nasıl olmalı?

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#Sivas Cumhuriyet Üniversitesi#Konuk Yazar
Çocukların dijitalle ilişkisi tatil döneminde nasıl olmalı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 17:53

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

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Hafta sonlarıyla beraber 9 gün boyunca eğitime ara verecek olan çocuklar, tatil döneminde hem sosyalleşecek hem de dijital mecralara daha fazla vakit ayırabilecek. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, öğrencilerin ara tatili sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için dijital yaşamlarını kontrol altında tutmaları gerektiğini dile getiriyor. Prof. Dr. Dilci, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında tatil döneminde çocukların dijital mecraları nasıl ve ne kadar kullanmaları gerektiğini anlatıyor.

Prof. Dr. Tuncay Dilci’nin yazısını okumak için tıklayın.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Sivas Cumhuriyet Üniversitesi#Konuk Yazar

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