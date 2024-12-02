Çocukların ‘akran zorbalığı’na uğradığı nasıl anlaşılır?

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62 ilde yaklaşık beş bin çocuk ve beş bin ebeveyn ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada, akran zorbalığının her okul kademesinde görüldüğü de ortaya koyuldu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan, ebeveynleri tarafından reddedilen ve onlarla yakın ilişki kuramayan çocuk ve ergenlerin daha fazla zorbalık yaptığını söylüyor. Prof. Dr. Doğan, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında akran zorbalığının nasıl gerçekleştiğini anlatırken ebeveynlere de bu konu hakkında tavsiyeler veriyor.

Prof. Dr. Aysun Doğan’ın yazısını okumak için tıklayın.