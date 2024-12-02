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Çocukların ‘akran zorbalığı’na uğradığı nasıl anlaşılır?

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#Konuk Yazar#Akran Zorbalığı#Aysun Doğan
Çocukların ‘akran zorbalığı’na uğradığı nasıl anlaşılır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 17:02

Türkiye Aile, Çocuk ve Ergen Projesi (TAÇEP) kapsamında yapılan araştırmaya göre, okullarda her iki çocuktan biri zorbalık yapıyor ve dört çocuktan üçü ise zorbalığa uğruyor.

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62 ilde yaklaşık beş bin çocuk ve beş bin ebeveyn ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada, akran zorbalığının her okul kademesinde görüldüğü de ortaya koyuldu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Doğan, ebeveynleri tarafından reddedilen ve onlarla yakın ilişki kuramayan çocuk ve ergenlerin daha fazla zorbalık yaptığını söylüyor. Prof. Dr. Doğan, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında akran zorbalığının nasıl gerçekleştiğini anlatırken ebeveynlere de bu konu hakkında tavsiyeler veriyor.

Prof. Dr. Aysun Doğan’ın yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Akran Zorbalığı#Aysun Doğan

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