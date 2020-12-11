'Çocuklarımıza 22 Ocak’ta karne vermek istiyoruz'

“22 ocakta çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz” diyen Bakan Selçuk şöyle konuştu:

“Gerek sınavlar açısından yapılacak iş ve işlemler açısından farklı düşüncelerimiz var. Sömestr tatili iş takvimi değişmez diye bir kararımız yok. Yarıyıl tatilini öne almak da senaryolar arasında bulunuyor. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek. 22 Ocak'ta çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz. Tek sınavın notlarına göre karne notları belli olacak. Sınav yapılamazsa sözlü ya da projeye göre belli olacak.

4 OCAK İYİMSER BİR TAHMİN

Okulların açılması için 4 Ocak iyimser bir tahmin, ama bunu izleyeceğiz, göreceğiz. Eğilimlere de bakıyoruz, bu gidişatla bir ay içerisinde ne olabilir diye olasılıklara bakıyoruz, büyük bir olasılıkla kısmi çözümlemeler hayata geçecek. 4 ocakta tamamen açılabilir mi, kısmen açılabilir mi, özellikle küçük yaştaki çocuklara yönelik olarak, bilim insanları çok çok düşük risk deniliyor, isteğe bağlı olduğu için, bunları yeniden değerlendireceğiz. Bu konu sadece sayılarla ilgili değil, toplumsal, bireysel davranışla ilgili, çok fazla parametre var, hepsini birlikte düşündüğümüzde bu karar süreci ortaya çıkıyor.

Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında yüz yüze eğitimle ilgili yeni bir değerlendirme yapılacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de çok istiyoruz ama duruma bakılacak. Okullardaki öğrencilerimizin izlenmesine göre karar verilecek olsaydı, belki de okullar hiç kapanmayacaktı.

2 YILLIK TELAFİ PLANI

Çocuklarımızın tüm kayıpları önemli. Öğrenme kaybı yaşanmaması için çok büyük adımlar atıldı. Kaynaklarda inanılmaz bir çeşitlilik sağladık. Bizim nisan, mayıs aylarında telafi eğitimimiz oldu. Önümüzdeki 2 yıl için bir telafi eğitim planımız var.”