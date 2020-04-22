Çocuklara yeni bir kanal... ‘Anadolu Masalları’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin anlatıp öğrencilerin resimlediği Anadolu masallarının Türkçe ve İngilizce anlatımlarını içeren bir Youtube kanalı kurdu. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Anadolu Masalları Projesi'nin, MEB ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde, milletin ortak değerlerinin ülkeye ait motiflerle nesilden nesillere aktarılması ve çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Bu kapsamda akademik heyet oluşturularak en sevilen Anadolu masallarının derlendiğini anlatan Boyacı, bu masalların Türk dili, çocuk edebiyatı, halk bilimi, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alan uzmanı akademisyenlerce incelendiğini ve okulöncesi, 1-2’nci sınıf ve 3-4’üncü sınıf düzeylerine göre üç grupta tasnif edildiğini belirtti.

Masalların resimlerinin ise Türkiye genelinde 18 güzel sanatlar lisesi resim öğretmenlerinin liderliğindeki öğrencilerince yapıldığını söyleyen Boyacı, şöyle devam etti:

“Resimlenen çalışmalar ‘Ataların Dilinden Öğrencilerin Paletinden/Anadolu Masalları Resim Sergisi’ adıyla Ankara, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Samsun, Erzurum, Gaziantep illerinde sergilendi. Ayrıca masallar dijital olarak ‘Anadolu Masalları Sanal Sergisi’ adıyla //oygm.meb.gov.tr/anadolumasallari/ adresinden de gezilebiliyor.