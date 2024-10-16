Çocuklara temel motor becerileri kazandırmak için ne yapmalı?

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Motor beceriler aynı zamanda çocukların spor ve fiziksel aktivitelere katılımında da önemli bir rol oynuyor. Çocukların bu becerileri erken yaşlarda özellikle de okul öncesi dönemde kazanması ise ilerleyen dönemde onların daha üst düzey ve karmaşık becerileri sergileyebilmeleri adına oldukça önemli. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Irmak Hürmeriç Altunsöz, bu becerilerin çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimlerini desteklediğini söylüyor. Doç. Dr. Altunsöz, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında çocuklara temel motor becerileri kazandırmanın önemini anlatırken aynı zamanda bu konuda yapılması gerekenleri sıralıyor.

Doç. Dr. Irmak Hürmeriç Altunsöz’ün yazısını okumak için tıklayın.