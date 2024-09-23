Çocuklara sorumluluk eğitimi nasıl verilmeli?

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Bu durum genellikle bazı yetişkinlerin sorumluluk bilincinin gelişmemesinden kaynaklanabiliyor. Erken yaşta sorumluluk eğitimi alan çocuklar ise, yetişkinlik dönemlerinde toplumda saygı duyulan ve örnek gösterilen kişilere dönüşebiliyor. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, sorumluluğun temelinin evde atıldığına dikkat çekerek aileleri uyarıyor. Prof. Dr. Öncü, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında ebeveynlerin çocuklarına erken yaştan itibaren nasıl sorumluluk eğitimi vereceğini anlatıyor.

Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü’nün yazısını okumak için tıklayın.