Çocuklara online satranç turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) 2005 yılından bu yana ana sponsoru olan İş Bankası, çocuklar için bu yıl online satranç turnuvası düzenliyor. Turnuva, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanacağı hafta başlayacak. Banka, online turnuvayla bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocukların sporla iyi vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor.

‘İş Bankası Online Satranç Turnuvası’, 24 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 9-14 yaş arası çocukların katılabileceği turnuvaya kayıtlar www.kumbaradergisi.com sitesi üzerinden yapılacak. Çocuklar turnuvada; 9-10 yaş genel, 9-10 yaş kızlar, 11-12 yaş genel, 11-12 yaş kızlar, 13-14 yaş genel, 13-14 yaş kızlar olmak üzere 6 kategoride mücadele edecek.

LİSANSLI SPORCU 932 BİNE ÇIKTI

Türkiye İş Bankası’nın, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkı yapan satranç sporunun yaygınlaşması amacıyla 2005 yılında TSF’nin ana sponsorluğunu üstlenmesinin ardından, gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok sayıda başarılara imza atıldı. 2005’ten bu yana satranç alanında 25 dünya şampiyonluğu, 29 dünya ikinciliği, 38 dünya üçüncülüğü, 68 Avrupa şampiyonluğu, 67 Avrupa ikinciliği, 58 Avrupa üçüncülüğü elde edildi. Yine aynı süreç içerisinde Türkiye’de lisanslı sporcu sayısı 30 binden yaklaşık 932 bine, satranç antrenörü sayısı 2 binden yaklaşık 87 bine, satranç kulüplerinin sayısı ise 600’den 2 bin 206’ya yükseldi. Unvanlı sporcu sayısı ise 191 oldu.

İş Bankası gerçekleştirdiği işbirlikleriyle satranç sınıflarını görme engelli okullar, ceza ve infaz kurumları ile sevgi evleri, çocuk evleri gibi yerlere de taşıdı. 2013 yılında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evi, Çocuk Evi, Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi vb. 305 birimde toplam 422 satranç sınıfı açıldı. 2016 yılında, Çocuk ve Gençlik Ceza ve İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitimevleri’ne, 31 kuruma satranç malzemesi desteği veren İş Bankası, 2018 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Türkiye genelinde bulunan 17 görme engelli okula satranç sınıfı açtı.

Kategoriler, yarışma ve son başvuru tarihleri şöyle:

Turnuvalar(Kategoriler) Yarışma tarihi Son başvuru tarihi

9 - 10 yaş genel 24 Nisan Cuma 21 Nisan Salı

9 - 10 yaş kızlar 29 Nisan Çarşamba 26 Nisan Pazar

11 - 12 yaş genel 1 Mayıs Cuma 28 Nisan Salı

11 - 12 yaş kızlar 6 Mayıs Çarşamba 3 Mayıs Pazar

13 - 14 yaş genel 8 Mayıs Cuma 5 Mayıs Salı

13 - 14 yaş kızlar 13 Mayıs Çarşamba 10 Mayıs Pazar