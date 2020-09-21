Çocuklara okumayı yazmayı rahatlıkla öğretiriz

“Çocuklarımızın okuma yazma öğrenmesi konusunda elbette endişeleriniz olabilir. Bugün burada uzman Ziya Hoca olarak da bulunuyorum. Bu zor zaman bizim için, aileniz için değil. Tüm dünya için zor bir dönem. Emin olun çocukların okuma yazma öğrenmesi rahatlıkla halledebileceğimiz bir konu. Bunu kaygı merkezi haline getirirsek sorun olur. Çocuk zorluk yaşıyorsa bu zorluk onun belli becerileri kazanması için fırsattır.

MANEVİ BAĞ KURULMALI

Çocuklarımızın okulda olmasını istiyoruz. 1’inci sınıf çocuklarımızın öğretmeniyle, sınıfla ilk tanıştığı dönem. Velilerimizin öğretmenleriyle görüşmesini istiyoruz. Yüz yüze eğitime gelmese bile öğretmeniyle tanışması, okul ortamını görme, okulla duygusal bağ kurma anlamında girişimde bulunabilirler. Bizim önemsediğimiz şey akademik içerik değil. Belirli bir yaşa gelen çocuklar öğrenme eksiklerini giderirler. Ama öğretmenle manevi bağ kurulmazsa o zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle çocuğun öğretmenle bağı kurulmalı diyoruz.

RİSK VARSA BİZ YOKUZ

Okullarda tüm kademeleri hemen açarsak riskin oluşacağı anlamında bilim insanlarından dönüş alıyoruz. Ne zaman açacağız? ‘Artık risk azalmıştır, şu sınıfları açabilirsiniz’ denildiği zaman bunu değerlendireceğiz. Ama risk var denildiğinde bizim bu sınıfları açmamızı beklemeyin. Tüm sınıfları açmadık. Çünkü buna hazır değiliz. Riskin olduğu yerde biz yokuz"