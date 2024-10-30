Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için ne yapmalı?

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Ancak günümüzde çocukların bu alışkanlığa sahip olmaları gittikçe zorlaşıyor. Gelişen teknolojiyle her geçen gün bir yenisi eklenen sosyal medya mecraları, çocukların vaktini giderek daha fazla almaya başlıyor. Dijitalin renkli dünyası öğrencileri kendine çekerken, okunmayı beklenen kitaplar raflarda tozlanıyor. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Çetinkaya, okumanın çocukların ruh sağlığını olumlu yönde etkilediğini ve hatta onların kaygı ile stres seviyesini düşürdüğünü söylüyor. Prof. Dr. Çetinkaya, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında bugünün çocuklarına okuma alışkanlığının nasıl kazandırılacağını anlatıyor.

Prof. Dr. Gökhan Çetinkaya’nın yazısını okumak için tıklayın.