Çocuklara güvenli internet hikayeleri

“Dijital Farkındalık” programının aynı zamanda, bilişim teknolojilerinin günlük hayattaki yerine ve önemine odaklanarak çocukların okuldaki “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersine de katkı sağlaması hedefleniyor. Çocukların dijital yetkinliklerini artırmasını, sahip oldukları bilgilerle gelişen teknolojiyi anlamalarını ve teknolojiyi etkin şekilde kullanmalarını sağlayarak 21’inci yüzyıl becerilerini de geliştirecek.

EĞİTİMDE NELER VAR?

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte çevrimiçi ortamlara olan yönelimin artması çocuklar için bu ortamlarda güvenlik sorununu da beraberinde getirdi. Turkcell TV+ Çocuk Kategorisi’nde yayınlanacak ve Da Vinci tarafından hazırlanan “Dijital Farkındalık” programında, çocukların çevrim içi ortamlarda vakit geçirirken daha güvenli olmaları için bilinçlenmeleri üzerine işlenecek konular şöyle:

- İnternette her web sitesi çocuklar için güvenli ve doğru olmayabilir. Bu durumda ne yapmanız lazım?

- İnternete yazdığınız bir mesajın kolayca kaldırılamaması ya da silinememesine nasıl oluyor?

- İnternete yüklediğiniz bir bilgi sizi sonradan nasıl etkileyebilir? Eğer bir şey paylaşıyorsanız neden iyice düşünmeniz gerekir?

- İnternet eğlenceli öğrenme ve bilgi açısından harika bir yer, ancak bilginin nereden geldiğini kontrol etmek çok önemli. Bir bilgiyi kimin yazdığını, doğruluğunu ve güncelliğini nasıl kontrol edebilirsiniz?

- Kişisel bilgi nedir ve internette ya da internet dışında paylaşmamanız neden önemlidir?

- Kullanıcı adları ve şifreler internette kişisel bilgileri koruma yöntemlerinden biri olarak tanıtılıyor. Peki bunları en güvenli nasıl koruyabilirsiniz?

- İnternette neleri paylaşabiliriz? Masum görünen bir şey kişisel bilgileri ele verebilir ve kişiye özel gönderseniz bile internette paylaşılması güvenli olmayabilir.

- Çocukları para harcamaya yönlendiren ve cezbedici reklamlardan nasıl koruyabilirsiniz?





