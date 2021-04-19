Çocuklara 23 Nisan armağanı

Alınan her bir 23 Nisan Sertifikasıyla, bir ya da birden çok çocuğun eğitim giderleri karşılanacak.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına sertifika hazırladı. Eğitime destek olmak isteyenler, TEGV'in internet sitesi üzerinden TEGV 23 Nisan Sertifikası alarak, çocukların yıllık eğitim masrafına katkıda bulunabilir.

Sertifikalar, dijital olarak e-posta yoluyla, ya da de basılı olarak bağışçıya ulaşacak.