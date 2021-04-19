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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.04.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Çocuklara 23 Nisan armağanı

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Çocuklara 23 Nisan armağanı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına alınan sertifikalar, çocukların geleceğine katkı sağlayacak.

Alınan her bir 23 Nisan Sertifikasıyla, bir ya da birden çok çocuğun eğitim giderleri karşılanacak.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına sertifika hazırladı. Eğitime destek olmak isteyenler, TEGV'in internet sitesi üzerinden TEGV 23 Nisan Sertifikası alarak, çocukların yıllık eğitim masrafına katkıda bulunabilir.

Sertifikalar, dijital olarak e-posta yoluyla, ya da de basılı olarak bağışçıya ulaşacak.

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