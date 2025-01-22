Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli?

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Hafta sonlarıyla beraber 16 gün sürecek olan tatil boyunca öğrenciler, dinlenecek, sosyal aktivitelere katılabilecek ve derslerindeki açıkları kapatma fırsatını yakalayacak. Ancak 3 Şubat itibarıyla yeniden ders başı yapacak olan çocukların, tatil sırasında dikkat etmesi gerekenler de var. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkmen, öğrencilerin bu dönemde dijital cihaz kullanım süresini sınırlaması gerektiğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Türkmen, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında çocukların sömestri nasıl değerlendirebileceğini anlatarak bu süre zarfında onların nelerden uzak durması gerektiğini de sıralıyor.

Prof. Dr. Hakan Türkmen’in yazısını okumak için tıklayın.