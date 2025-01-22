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Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli?

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#Prof. Dr. Hakan Türkmen#Konuk Yazar#Çocuklar Yarıyıl Tatilini Nasıl Değerlendirmeli?
Çocuklar yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 16:32

Okul öncesinden lise kademesine kadar yaklaşık 20 milyon öğrencinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili, geçtiğimiz cuma günü karnelerin verilmesiyle başladı.

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Hafta sonlarıyla beraber 16 gün sürecek olan tatil boyunca öğrenciler, dinlenecek, sosyal aktivitelere katılabilecek ve derslerindeki açıkları kapatma fırsatını yakalayacak. Ancak 3 Şubat itibarıyla yeniden ders başı yapacak olan çocukların, tatil sırasında dikkat etmesi gerekenler de var. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkmen, öğrencilerin bu dönemde dijital cihaz kullanım süresini sınırlaması gerektiğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Türkmen, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında çocukların sömestri nasıl değerlendirebileceğini anlatarak bu süre zarfında onların nelerden uzak durması gerektiğini de sıralıyor.

Prof. Dr. Hakan Türkmen’in yazısını okumak için tıklayın.

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#Prof. Dr. Hakan Türkmen#Konuk Yazar#Çocuklar Yarıyıl Tatilini Nasıl Değerlendirmeli?

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