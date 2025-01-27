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Çocuklar ve aileleri yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli?

Güncelleme Tarihi:

#Konuk Yazar#Erhan Ziya Sancar#Yarıyıl Tatili
Çocuklar ve aileleri yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 15:57

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili 17 Ocak Cuma günü başlamıştı. 3 Şubat Pazartesi günü okullarıyla yeniden buluşacak öğrenciler için tatil devam ediyor.

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Çocukların bu dönemi verimli bir şekilde geçirmesini sağlayacak birbirinden farklı aktiviteler de bulunuyor. Ancak Hüseyin Aycibin ilkokulu Müdürü ve Yazar Erhan Ziya Sancar, kalan tatil sürecinde öğrencilerin özellikle aileleriyle ve akranlarıyla vakit geçirmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sancar, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında ailelerin ve çocukların tatili nasıl değerlendirmesi gerektiğini madde madde sıralıyor.

 

Erhan Ziya Sancar’ın yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Erhan Ziya Sancar#Yarıyıl Tatili

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