Çocuklar ve aileleri yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli?

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Çocukların bu dönemi verimli bir şekilde geçirmesini sağlayacak birbirinden farklı aktiviteler de bulunuyor. Ancak Hüseyin Aycibin ilkokulu Müdürü ve Yazar Erhan Ziya Sancar, kalan tatil sürecinde öğrencilerin özellikle aileleriyle ve akranlarıyla vakit geçirmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sancar, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında ailelerin ve çocukların tatili nasıl değerlendirmesi gerektiğini madde madde sıralıyor.

Erhan Ziya Sancar’ın yazısını okumak için tıklayın.