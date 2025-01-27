Çocuklar ve aileleri yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli?

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Sevgili velim, sen evdeki öğretmenimsin; tatil süresince aşağıda belirttiğim öneriler çocuğumuzun verimli bir tatil geçirebilmesi için büyük önem taşıyor. Çocuklarım sözüm öncelikle sizlere, Bakanlık yasaklasa da ben size aşağıdaki ödevleri veriyorum. Ödevler sizin için ‘o devlere’ dönüşmesin diye...

EKRANLARLA DEĞİL AKRANLARLA VAKİT GEÇİRİN

1-Şahane bir yarıyıl geçirdik. Çalıştık, çabaladık ve dinlenmeyi hak ettik.

O yüzden bolca dinlenin.

2-Tatil süresince en az bir kere ailece sinema, müze ya da tiyatroya gidin.

3-Kar yağışı olması halinde mutlaka hepinizden birer tane kardan adam bekliyorum.

4-Tatiliniz süresince ekranlarınızla değil akranlarınızla vakit geçirin. Birbirinizi mutlaka arayın ve birlikte oynamaya özen gösterin.

5- Vatanını bilmeyen vatanını sevemez. Ülkesini gezmeyen de ülkesini bilemez. Bu yüzden seyahate çıkın ve mümkünse ailece vakit geçirin.

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PATİLİ DOSTLARIMIZI UNUTMAYIN

6-Tatilde il dışına çıkarsanız gittiğiniz, gezdiğiniz yerlerin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini mutlaka fotoğraflayın, ilinizi etiketleyin ve 2’nci yarıyılda sınıfa anlatmak için hazırlık yapın.

7-Ailenizle birlikte olduğunuz saatlerde zamanı birlikte dolu dolu geçirin. Aranıza TV, tablet, cep telefonu, bilgisayar oyunu gibi yabancıların girmesine izin vermeyin.

8-Yaşadığımız zor kış şartlarında dünyamızı paylaştığımız diğer dostlarımızı da unutmayalım. Daha önce birlikte yaptığımız gibi pet şişelerden kuş yemlikleri yapıp içine artan pilav, ekmek kırıntısı gibi yiyecekleri koyup balkonumuza asalım. Harçlığımızın bir kısmını sessiz dostlarımıza su ve yem için ayıralım.

9-Vücudumuzun beslenmesi için annemizin yemeklerini, ruhumuzun beslenmesi için kitap okumayı asla ihmal etmeyelim.

10- Büyükanneniz, büyükbabanız, dedeniz, babaanneniz, anneanneniz hayattaysa mutlaka ziyaret edin. Ellerini öpün. Benim de selamlarımı iletin, uzun ömürler dilerim.

11-Eğlenin,gülün,koşun, oynayın.

12-Unutmayın, okulları anlamlı kılan sizin varlığınız.

ANI BİRİKTİRİN

Evlatlarım; okulun tek amacı büyüyünce sizi mutlu eden enstrümanlara giden yolu göstermesi olmalı. Biz kapıyı açarız, o yoldan siz yürüyeceksiniz. Sevgili veliler, çocuğun doğduğu ve doyduğu yer elbette önemlidir fakat bir ağacın dallarından ziyade kökleri önemlidir. Yaşıyorken ebeveynlerimizi ziyaret ettirelim. Dedesinin ,ninesinin elini öpsün torunları. Eğer vefat ettiyse mezarına götürün, ölmüşlerine dua etmeyi öğrensin. Tarihini ,kültürünü anlatın. Çünkü tarihini bilmeyenin coğrafyası değişir. Ayrıca evlatlarımıza, zorunlu dün eğitimi gerekli. Haftanın bir gününde elektrikleri kesin, toplanın bir odada, sevdiklerinizin gözlerine bakarak, onlara dokunarak sohbet edin, çocukluğunuzu anlatın, anı biriktirin.

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Haydi bakalım evlatlarım, velilerinize selam söyleyin. Ha unutmadan, mutluluk bir varış değil bir yolculuktur, not edelim.

*Carpe Diem

Baska ne diyem?

*Anı yaşa, günü yakala!

HEPİNİZE İYİ TATİLLER…

ERHAN ZİYA SANCAR KİMDİR?

1973 yılında Tokat’ta doğan Erhan Ziya Sancar, ilk ve orta öğretimini burada tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi siyasal bilgiler fakültesini bitirdi. Eğitim yönetimi ve denetim alanında yüksek lisans yapan Sancar, şu anda aynı alanda doktorasını yapıyor. Yayınlanmış ‘Mottom’ ve ‘Cam Tavanı Kırmak’ isimli iki eseri bulunan Sancar, İstanbul Hüseyin Aycibin İlkokulu’nda yönetici olarak görev alıyor. Evli ve iki çocuk babası.