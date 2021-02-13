Ä°lÃ§eye 30 kilometre mesafedeki OtlakbaÅŸÄ± Mahallesi'nde ikili eÄŸitim yapÄ±lan 211 Ã¶ÄŸrencili ilkokulda gÃ¶revli 11 Ã¶ÄŸretmen, Ã¶ÄŸrencilerine daha saÄŸlÄ±klÄ± eÄŸitim ortamÄ± oluÅŸturmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â Â Â Â Â KÄ±ÅŸÄ±n dondurucu soÄŸuklarÄ±n etkili olduÄŸu mahallede gÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla okula gelen ve akÅŸam karanlÄ±k Ã§Ã¶ktÃ¼kten sonra Ã§Ä±kan Ã¶ÄŸrencilerin Ã¼ÅŸÃ¼mesine Ã¼zÃ¼len Ã¶ÄŸretmenler, derslik sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rarak tekli eÄŸitime geÃ§mek iÃ§in kendi imkanlarÄ± ve hayÄ±rseverlerin desteÄŸiyle okula ek bina yaptÄ±rmaya karar verdi. KaymakamlÄ±k, Muradiye Belediyesi ile Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de katkÄ±sÄ±yla 4 ay Ã¶nce temelini attÄ±klarÄ± 4 derslikli ek binayÄ± tamamlayan Ã¶ÄŸretmenler, okul tabelasÄ±nÄ± asarak camlarÄ± sildi, sÄ±ralarÄ± yerleÅŸtirdi. SÄ±nÄ±flarÄ± sÃ¼sleyip dezenfekte eden Ã¶ÄŸretmenler, okulu yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime hazÄ±r hale getirerek heyecanla Ã¶ÄŸrencilerine kavuÅŸacaklarÄ± gÃ¼nÃ¼ beklemeye baÅŸladÄ±.Â Â Â Â Â

"FEDAKAR Ã–ÄžRETMENLER ARALARINDA PARA TOPLADI"Â Â Â Â Â

Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÃ¼ksel Zorlu, yÃ¼ksek rakÄ±m nedeniyle kÄ±ÅŸÄ±n dondurucu soÄŸuÄŸun etkili olduÄŸu OtlakbaÅŸÄ± Mahallesi'nde Ã¶ÄŸrencilerin ikili eÄŸitim nedeniyle okula gidiÅŸ geliÅŸlerde sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

Bu duruma gÃ¶nÃ¼lleri razÄ± olmayan Ã¶ÄŸretmenlerin Ã¶ÄŸrencilerine saÄŸlÄ±klÄ± ortam oluÅŸturmak iÃ§in imkanlarÄ±nÄ± seferber ettiÄŸini belirten Zorlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â

"Fedakar meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z aralarÄ±nda para topladÄ±. HayÄ±rseverlerden de destek alarak yaklaÅŸÄ±k 4 ay Ã¶nce ek binanÄ±n temelini attÄ±lar. KÄ±sa sÃ¼rede KaymakamlÄ±k, Belediye ve bizim de desteklerimizle okul binasÄ± tamamlandÄ±. TÃ¼m eksiklikleri gidererek 15 Åžubat'ta baÅŸlayacak yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime hazÄ±r hale getirdiler. MeslektaÅŸlarÄ±mÄ± kutluyorum. Ã–ÄŸrencilerimiz pazartesi gÃ¼nÃ¼ yeni sÄ±nÄ±flarÄ±nda derse baÅŸlayacak. Ã–ÄŸretmen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za ve katkÄ± sunan herkese teÅŸekkÃ¼r ederiz. Bundan sonra Ã¶ÄŸrencilerimiz tekli eÄŸitimle okula devam edecek. Okul koridorlarÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerimizin sesinin yankÄ±lanmasÄ±nÄ± Ã¶zlemiÅŸtik. Bu Ã¶zlem son buluyor. Bunun sevincini yaÅŸÄ±yoruz. YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimin baÅŸlayacaÄŸÄ± okullarÄ±mÄ±zda hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamladÄ±k."Â Â Â Â Â

"OKULUMUZ CIVIL CIVIL OLACAK"Â Â Â Â Â

Ã–ÄŸretmenlerden Emrah Ã‡ay ise okulun kÃ¼Ã§Ã¼k olmasÄ±ndan dolayÄ± Ã¶ÄŸrencilerin sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle yeni okul projesini hayata geÃ§irdiklerini aktardÄ±.Â Â Â Â Â

15 Åžubat'ta baÅŸlayacak yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim iÃ§in okul ve sÄ±nÄ±flarÄ±n eksiklerini tamamladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã‡ay, "BoyasÄ±nÄ± yaptÄ±k, camlarÄ± sildik, hijyen ÅŸartlarÄ±na uygun hale getirdik. Heyecanla ve sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla Ã¶ÄŸrencilerimize kavuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼nÃ¼ bekliyoruz.Â Okulumuz eskisi gibi Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n sesleriyle cÄ±vÄ±l cÄ±vÄ±l olacak." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â Â

Ã–ÄŸrenciler de okula baÅŸlayacaklarÄ± gÃ¼nÃ¼ sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklediklerini dile getirerek, fedakarlÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± Ã¶ÄŸretmenlerine teÅŸekkÃ¼r etti.Â Â Â Â Â

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