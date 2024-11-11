Çocuklar tatilde eğlenceye doyacak

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Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için bu yılın ilk ara tatili cuma günü ders bitiş zilinin çalmasıyla başladı. MEB takvimine göre ara tatil resmi olarak 11-18 Kasım arasında düzenleniyor. Bu hafta Türkiye’nin birçok kentinde öğrenciler için eğlenceli ve yeni deneyimlere ev sahipliği yapacak etkinlikler yer alıyor. Hafta sonuyla birlikte 18 Kasım Pazartesi gününe kadar sürecek ara tatili tiyatro oyunlarından bilm etkinliklerine, müze gezilerinden atölyelere kadar uzanan geniş etkinlik seçenekleriyle öğrenciler ve veliler dolu dolu geçirebilecek.

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‘Ara Tatil Sanat Okulu’ İstanbul Modern’de bugün başlıyor. 7–10 yaş aralığındaki çocukları kapsayan bu etkinlikte minik öğrenciler, müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumlayabilecek. Atölye çalışmaları, müzenin koleksiyon sergisinde yer alan bazı sanat çalışmalarının incelenmesi ile başlayacak.

MATEMATİK VE BİYOLOJİNİN EN EĞLENCELİ HALİ

İstanbul’daki Rahmi Koç Müzesi 13 Kasım’da ‘Arım Balım Peteğim Matematik Atölyesi’ ile 6-8 yaş aralığını, 14 Kasım’da ‘Doğanın Sırrı: Klorofil Biyoloji Atölyesi’ ile 7-9 yaş grubunu, 15 Kasım’da ise ‘Peki Sen Ne Şekerisin? Biyoloji Atölyesi’ ile 9-12 yaş aralığındaki çocukları ağırlayacak. Ankara ‘daki Rahmi Koç Müzesi’nde de ara tatil boyunca çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek.

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Ara tatilde öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de birbirinden farklı çalışmalara katılabilecek. İstanbul Pera Müzesi Öğrenme Programları, 12-16 Kasım tarihleri arasında öğrenci ve öğretmenlere yönelik atölyeler yapacak. Program 4-12 yaş aralığındaki çocuklara renk, ışık, örüntü, rastlantı, hesaplama ve tekrar gibi kavramlarda derinleşmeleri için bir deneyim alanı açacak. Öğretmenler ise hem sanat okuryazarlığı hem de öğrencilere yaklaşımları konusunda farkındalık ve yeni bakış açıları geliştirecekleri atölyelere katılabilecek.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Bilim ve Teknoloji Atölyesi’nde düzenlenecek atölyelerle çocuklar, geleceğin teknolojileriyle buluşacak. 12 Kasım’da düzenlenecek ‘Ahşap İnsan Figürü Yapımı’ etkinliği 10-15 yaş grubundaki çocukları, 13 Kasım’da gerçekleşecek ‘3D Kalem Yazıcı (Çerçeve Yapımı)’ 9-12 yaş grubunu, 14 Kasım’daki ‘Minik Tuval Boyama’ ve 15 Kasım’daki ‘Renkli Yapay Kar Deneyi’ ise 5-10 yaş aralığındaki çocukları bekliyor.

YARATICILIK VE EĞLENCE BİR ARADA

4-12 yaş aralığındaki çocuklar Türkiye İş Bankası Müzesi’nde 15 Kasım’a kadar gerçekleşecek ücretsiz atölyelerle eğlenceye de sanata da doyacak.

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HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

Antalya Kültür Sanat tarafından 16 Kasım’da düzenlenecek ‘Sınava Hazırlıkta Anlayarak Hızlı Okuma Atölyesi’ 12 yaş üstündeki tüm çocukları bekliyor.

MÜZİKLİ ÖYKÜLER

İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 13 Kasım’da 9-12 yaş aralığındaki çocukları müzik ve öykünün büyülü dünyasıyla buluşturacak. ‘Müzikli Öyküler Kulübü’ etkinliğine ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek.

UZAYDAN TARIMA

Bilim Erzurum, 6-11 yaş aralığındaki tüm çocukları bilim ve teknolojinin eşsiz dünyasında yolculuğa çıkaracak. Öğrenciler, ara tatil boyunca girişim, matematik, doğa bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay, akıllı tarım ve tasarım atölyelerinde hem öğrenecek hem de ilgi alanlarını keşfedebilecek.

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SAHNEDE ÇOCUK OYUNLARI

1) Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Sahne’sinde ‘Pijamaskeliler - Kayıp Yüzük’ oyunu ile çocuklar, kahramanlarla birlikte kötülüğe karşı koyacakları bir maceraya atılacak.

2) Ankara’daki Şato Yazar Sahne’de ‘Bubble Show’ yer alacak. Çocuklar, alışılmışın dışında baloncuk ve illüzyon gösterisi ile tatil coşkusunu katlayacak.

3) Kocaeli’ndeki Alternatif Tiyatro’da ‘Minecraft – Nether Macerası’ sahnelenecek.

4) İzmir’deki İstinyeArt Performans Arena’da ‘Aslan Kral’ isimli çocuk oyunu yer alacak.

5) Kayseri Gültepe Kültür Merkezi’nde ‘Karlar Ülkesi Kayıp Eldiven’ oyunu çocukları sihir dolu bir yolculuğa çıkaracak.