Çocuklar soracak ODTÜ hocaları yanıtlayacak

Haberin Devamı

ODTÜ Bilim İletişimi Grubu (BiG) tarafından, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bilimin ışığında ODTÜ’de kutlanacak. Program 23 Nisan’da saat 15.30’da, ODTÜ YouTube kanalında yayınlanacak. Çocukların merak ettikleri sorular, ODTÜ hocaları tarafından deneyler ve gösterimlerle cevaplandırılacak.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, en uzun 15 saniyelik videolarda yer alacak bilimsel sorularını, program kapsamında cevaplandırılmak üzere 19 Nisan’a kadar gönderilebilecek.

Geçtiğimiz yıl yapılan etkinliğin videosu ise https://youtu.be/qn9MNMsCcwo adresinden yayınlanacak.

SORU GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYIN