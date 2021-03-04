‘Çocuklar okulda çok mutlu’

SINAVLAR 8 MART’TA BAŞLIYOR

Ortaöğretimde sorumluluk sınavları ile birinci dönemle ilgili yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde, eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarıyla ilgili tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ait sınavlarını tamamlamış olan okullar, ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci dönemle ilgili sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

DEVAM ZORUNLU DEĞİL

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerini belirten taleplerini, bir dilekçeyle okul yetkililerine iletecek.