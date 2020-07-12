‘Çocuklar maske ve dezenfektanla arkadaş olsunlar’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31 Ağustos’taki vaka sayısı ve oluşan risk faktörüne göre yüz yüze eğitimin yeniden başlayabileceğini duyurmasının ardından Sağlık Bakanlığı okullardaki önlem paketini açıklamıştı. Açıklamada sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımı en basit ve en temel önlemler olarak öne çıkıyor. Eğitimciler kadar sağlık alanındaki uzmanların da vurguladığı bu temel kurallar ile ilgili olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Haluk Cezmi Çokuğraş, aileleri uyararak “Çocuklarınızın maske ve dezenfektanla arkadaş gibi yakın ilişki kurmalarına yardımcı olun” dedi.

Okullara giriş-çıkışta, tuvaletlere giriş ve çıkışta maskelerin yenilenmesine ve dezenfektan kullanımının önemine işaret eden Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çokuğraş, ailelere ve öğretmenlere şöyle seslendi: “Derslerde konsantrasyonu bozabilir, sıkıntı hissi verebilir ama özellikle kış aylarını düşünecek olursak şimdiden çocuklara maske takmalarının şart olduğunu, onları endişeye sevk etmeyecek aralıklarla ellerini sabunla uzunca yıkamalarını ve dezenfektan kullanımına dikkat etmelerini öğretmek ailelere düşüyor. Çocukların okullarda sosyal mesafe kurallarına uyum sağlamasında da öğretmenler uyarıcı olacaktır.

‘INFLUENZA AŞISI BU YIL MUTLAKA YAPTIRILMALI’

Pandemide beslenme de temel önlemler kadar olmasa da önemli. Çocukların okula yiyecek götürmesi gerekebilir. Böyle bir durumda meyveler İyice yıkanmış ve ev yapımı sandviçler mutlaka sıkı sıkı ambalajlanmış olmalı. Beslenme çantasına böyle konulmalı. Çocukların sağlığı için hijyen, en büyük koruma yöntemi. Bu yıl isteğe bağlı olarak influenza (grip) aşısının çocuklara yapılması da önem kazandı. Ücretli olan bu aşıyı risk grubundakiler için Aile Hekimliği’nden ücretsiz olarak yaptırmak mümkün. Böylece çocuklar, Covid-19 virüsünü daha da ağır atlatmaya neden olacak influenza virüs türlerinden korunmuş olabilirler. Bu aşı, çocuk sağlığı ile ilgili bir risk taşımaz.”