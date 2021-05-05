Çocuklar kardeş oldu mu şiiri sözleri!

Çocuklar kardeş oldu mu şiiri öğretmenlerin vermiş olduğu ödevler dolayısıyla önem arz etmektedir. Ana duygusu ele alınan çocuklar kardeş oldu mu şiiri, çocukların içindeki saf duygular dolayısıyla kardeşlik ikliminin en temelini oluşturduğunu vurgulamaktadır.

ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU ŞİİRİ

Daha bir ballanır uyku

Çocuklar kardeş oldu mu

Barışır artık kurt kuzu

Çocuklar kardeş oldu mu

Düşler denizine doğru

Mutluluk bin yelken açar

Her yürek bir altın pınar

Çocuklar kardeş oldu mu

Daha bir ışıldar akarsu

Çocuklar kardeş oldu mu

Kucaklaşır batıyla doğu

Çocuklar kardeş oldu mu

Ne açlık kalır ne korku

Korudaki fidanlar gibi

Sevip sevip birbirini

Çocuklar kardeş oldu mu

TAHSİN SARAÇ