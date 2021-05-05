Çocuklar kardeş oldu mu şiiri sözleri!
Çocuklar kardeş oldu mu şiiri, derslere konu oluyor. Derslerde ana duygusu ve konusu üzerine tartışmalar yapılan çocuklar kardeş oldu mu şiiri, çocukların içindeki saf duyguyu ele almaktadır. Tahsin Saraç'ın yazdığı çocuklar kardeş oldu mu şiiri sözlerinde, birlik, beraberlik, mutluluk teması işlenmektedir. İşte, çocuklar kardeş oldu mu şiiri sözleri
Çocuklar kardeş oldu mu şiiri öğretmenlerin vermiş olduğu ödevler dolayısıyla önem arz etmektedir. Ana duygusu ele alınan çocuklar kardeş oldu mu şiiri, çocukların içindeki saf duygular dolayısıyla kardeşlik ikliminin en temelini oluşturduğunu vurgulamaktadır.
ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU ŞİİRİ
Daha bir ballanır uyku
Çocuklar kardeş oldu mu
Barışır artık kurt kuzu
Çocuklar kardeş oldu mu
Düşler denizine doğru
Mutluluk bin yelken açar
Her yürek bir altın pınar
Çocuklar kardeş oldu mu
Daha bir ışıldar akarsu
Çocuklar kardeş oldu mu
Kucaklaşır batıyla doğu
Çocuklar kardeş oldu mu
Ne açlık kalır ne korku
Korudaki fidanlar gibi
Sevip sevip birbirini
Çocuklar kardeş oldu mu
TAHSİN SARAÇ