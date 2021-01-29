Çocuklar ilk yardım öğrenecek

Kitap, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetici ve uzmanları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, çocuk ve erişkin acil tıp uzmanları, acil hemşireleri, paramedikler, ilk yardım eğitmenleri, klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının ortak çabasının ürünü olarak ortaya çıktı.

HAYAT KURTARMAK İÇİN

'İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında' kitabının tanıtım törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kaynak sayesinde ilk yardım eğitiminin çocukluk çağlarında başlıyor olmasının geleceğe atılan en önemli adımlardan biri olduğuna işaret etti. Her yaşta, herkesin yapabileceği ilk yardım uygulamaları olduğunu belirten Selçuk, “Bazı durumlarda hiçbir ilk yardım uygulaması yapmadan sadece 112’yi doğru zamanda arayarak ve doğru bilgileri vererek hayat kurtarmak mümkün olabilir. Bu bakış açısıyla 6-9 yaş çocuklarımız için hikâyeler eşliğinde ‘İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında’ kitabını hazırladık” diye konuştu.

İLK YARDIMI HİKAYELERLE ÖĞRENECEKLER

Selçuk, kitapta hem temel sağlık bilgilerine yer verildiğini hem de ilkokul ve okul öncesi çağındaki kahramanların başından geçen olaylarda temel ilk yardım uygulamalarının hikâyeler eşliğinde anlatıldığını söyledi. Alanında bir ilk olma özelliği taşıyan kitabın çocuklar, öğretmenler, veliler ve kurumlar için önemli bir kaynak teşkil edeceğini belirten Bakan Selçuk, çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel müdürlüğü yönetici ve uzmanları, kitaba katkı veren tüm hekim, hemşire, paramedik, klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarına teşekkür etti.

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından Karabük, Giresun, Iğdır ve Osmaniye’de kitabın ulaştığı çocuklarla dijital ortamda görüştü. UNICEF’in finansal desteğiyle hazırlanan kitap, basılarak öğrencilere ulaştırılmak için özel eğitim anaokulu, ana sınıfı ve ilkokullara gönderildi. Ayrıca e-Kitap olarak https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_01/27221705_ilkyardimokulu.pdf adresinde paylaşıldı.