Hürriyet Eğitim
Son Güncelleme:
Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 40’ıncı okulu Denizli’de açılıyor
Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yürüttüğü projede bugüne kadar 39 anaokulunun yapım ve donatımını tamamlayarak MEB' teslim etmişti.
Dernek pandemiye rağmen 40’ıncı okulunu da planlanan zamanda bitirerek 28 Ekim'de yapılacak törenle Denizli Valiliğine teslim ediyor. Çocuklar Gülsün Derneği'nin 41'inci Anaokulu için bir sonraki durağı ise Siirt’in Baykan ilçesi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle