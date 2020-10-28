Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 40’ıncı okulu Denizli’de açılıyor

Dernek pandemiye rağmen 40’ıncı okulunu da planlanan zamanda bitirerek 28 Ekim'de yapılacak törenle Denizli Valiliğine teslim ediyor. Çocuklar Gülsün Derneği'nin 41'inci Anaokulu için bir sonraki durağı ise Siirt’in Baykan ilçesi.