Çocuklar gözlerini ekrandan alamıyor

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TÜİK, ‘Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nı 2013 ve 2021 yıllarında ‘Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın bir alt başlığı olarak ele almıştı. Ancak bu yıl ilk kez 6-15 yaş aralığındaki çocukların bilişim teknolojilerini kullanma alışkanlıkları diğer araştırmalardan bağımsız olarak incelendi. Araştırmada çocukların interneti hangi amaçla kullandığı, en çok hangi sosyal medya platformlarını tercih ettikleri, ne kadar sıklıkla akıllı cihaz kullandıkları ve dijital oyun oynama süreleri mercek altına alındı. Çocuklarda internet kullanımının 2021 yılına kıyasla yüzde 8,6 oranda arttığı belirlenen araştırmaya göre, erkek çocukların yüzde 92,2’sinin kız çocukların ise yüzde 90,3’ünün internet kullandığı görüldü. Bu oranlar 2021 yılında erkeklerde yüzde 83,9 kızlarda yüzde 81,5’ti.

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UYANIR UYANMAZ TELEFONA BAKIYORLAR

Araştırmada çocukların yüzde 32,6’sının akıllı cihazını en az 30 dakikada bir kontrol ettiği belirtildi. Bunun yanı sıra çocuklar uyumadan hemen önce ve uyanır uyanmaz ilk iş olarak telefonlarına bakıyor. Televizyon izlerker vaya başkalarıyla yemek yerken telefona bakmak da yaygın alışkanlıklar arasında. Bu alışkanlıklardan en az birini yapan çocukların oranı yüzde 58,6 oldu. Yatmadan hemen önce ve sabah uyanır uyanmaz ilk iş telefona bakma, televizyon izlerken bile gözünü telefondan alamama ya da başkalarıyla yemek yerken yine telefonla ilgilenme davranışlarından en az birini gerçekleştiren çocukların oranı 2021 yılında yüzde 52,4’tü.

VAKİTLERİNİ VİDEO İZLEYEREK GEÇİRİYORLAR

Düzenli internet kullanan çocukların yüzde 42,9’unun hafta içi, yüzde 53,6’sının ise hafta sonu günlerinde yaklaşık iki saat ve daha fazla süre internette vakit geçirdiği gözlendi. Ayrıca araştırmada çocukların internet kullanım amaçları da incelendi. Buna göre çocuklar internet kullanma amaçlarının yüzde 83,9 video izlemek, yüzde 75 ödev yapma veya çevrimiçi derslere katılmak ve yüzde 72,7 ise oyun oynamak veya indirmek olduğunu belirttiler. Çocukların internette en az yürüttüğü faaliyet ise yüzde 13,2 ile e-posta gönderme veya alma oldu.

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EN ÇOK YOUTUBE’U KULLANIYORLAR

Çocukların hangi sosyal medya platformunu daha çok kullandığına dair veriler de araştırmada yerini aldı. Buna göre, sosyal medya kullanan çocukların oranı 2024 yılında yüzde 66,1 oldu. Çocukların en fazla kullandıkları sosyal medya platformu ise yüzde 96,3 ile YouTube olarak belirlendi. Bunu sırasıyla, yüzde 41,5 ile Instagram, yüzde 26,2 ile TikTok, yüzde 21,4 ile Snapchat, yüzde 13,6 ile Pinterest, yüzde 9,5 ile Facebook ve yüzde 4,9 ile X izledi. Sosyal medya platformlarının kullanımında 6-10 yaş ve 11-15 yaş grubu ayrı ayrı incelendiğinde de en çok tercih edilen platforma dair sonuç değişmedi. Her iki yaş grubunda birinci sırayı Youtube aldı. Ancak 6-10 yaş grubunda Tiktok, 11-15 yaş grubunda da Instagram ikinci sıraya yerleşti.

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ÇOĞUNUN KENDİNE AİT TEKNOLOJİK CİHAZI VAR

Bilgisayar, telefon, akıllı saat ve oyun konsolu teknoloji ürünlerinden en az birinin sadece kendi kullanımında olduğunu beyan eden çocukların oranı yüzde 63,8 oldu. Bu oranın erkek çocuklarında yüzde 66,9, kız çocuklarında yüzde 60,5 olduğu görüldü. Diğer yandan dijital oyun oynadığını belirten çocukların oranı da yüzde 74. Dijital oyun oynama oranı cinsiyete ve yaş grubuna göre incelendiğinde; erkek çocukların dijital oyun oynama oranının yüzde 82,8, kız çocukların oranının da yüzde 64,8 olduğu belirlendi.

DAHA AZ KİTAP OKUDULAR

Çocuklara, bilgisayar, telefon, internet ve sosyal medya kullanımı, dijital oyun oynama, TV izleme gibi faaliyetler için ekran başında geçirdikleri süre zarfında neleri yapmaktan vazgeçtikleri soruldu. Çocukların yüzde 34,4’ü ekran başında daha fazla zaman geçirdiği için daha az kitap okuduğunu belirtti. Bunu yüzde 33,3 ile daha az ders çalışmak, yüzde 25,5 ile aileyle daha az vakit geçirmek, yüzde 18,6 ile arkadaşlarla yüz yüze daha az görüşüp daha az oyun oynamak ve yüzde 17,2 ile daha az uyumak takip etti. Ayrıca, dijital oyun oynayan çocukların yüzde 40,1’i planladığı süreden daha fazla oyun oynadığını, yüzde 35,6’sı oyun oynamanın sorumluluklarını aksatmasına neden olduğunu, yüzde 29,9’u oyun oynamak için çok fazla zaman harcadığını ve yüzde 23,4’ü dijital oyun oynamadığı zaman kendini huzursuz ve mutsuz hissettiğini söyledi.