Çocuklar Bakan Selçuk’un makamına oturdu Gelenektir, her yıl 23 Nisan’da çocuklar büyüklerin koltuklarına oturur. Her yıl 23 Nisan’da bir çocuk cumhurbaşkanımız, bir çocuk meclis başkanımız olur. Bakanların, belediye başkanlarının, valilerin koltuklarına hep çocuklar oturur. Bu sene çocuklar evlerden dışarı çıkamıyor. 23 Nisan coşkusu evlerde yaşanıyor. Ama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geleneği bu yılın özel şartlarına rağmen sürdürdü ve makamını 23 Nisan’da yine çocuklara teslim etti. Selçuk bu devir teslimi sosyal medya hesabında sevimli bir görselle paylaştı.