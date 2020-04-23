Çocuklar Bakan Selçuk’un makamına oturdu
Gelenektir, her yıl 23 Nisan’da çocuklar büyüklerin koltuklarına oturur. Her yıl 23 Nisan’da bir çocuk cumhurbaşkanımız, bir çocuk meclis başkanımız olur. Bakanların, belediye başkanlarının, valilerin koltuklarına hep çocuklar oturur. Bu sene çocuklar evlerden dışarı çıkamıyor. 23 Nisan coşkusu evlerde yaşanıyor. Ama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geleneği bu yılın özel şartlarına rağmen sürdürdü ve makamını 23 Nisan’da yine çocuklara teslim etti. Selçuk bu devir teslimi sosyal medya hesabında sevimli bir görselle paylaştı.
Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. “Hepimize iyi bayramlaaaaaaar.🇹🇷 #yüzyıllaryaşa23nisan pic.twitter.com/PorXBoiWqw— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 23, 2020
Bakan Ziya Selçuk, ayrıca Anıtkabir ziyaretini yine çocuklarla birlikte yaptı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında bu güzel bayrama teşekkür etmek için 81 ilin çocukları adına Ziya Öğretmenimizle birlikte Atamızın huzurundayız.🇹🇷 #yüzyıllaryaşa23nisan pic.twitter.com/t2EFEtGENr— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 23, 2020
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