Çocuklar 23 Nisan’da tarımı konuşacak

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'Tarım ve Çocuk Çalıştayı’ kapsamında, akademisyenler tarafından çocuklara, geçmişten günümüze tarım, çevre, su ürünleri, hayvanların ve bitkilerin dünyası konularında eğitimler verilecek. Eğitimin ardından çocuklar, öğrendiklerini aralarında tartışıp, tarımla ilgili görüş ve önerilerini dile getirecek. Çocukların görüş ve önerileri, çalıştayın sonuç raporuna yansıyacak. Çalıştay’da, Prof. Dr. Bülent Topkaya çevre eğitimi, Prof. Dr. Jale Korun su ürünleri eğitimi, Prof. Dr. Tuncay Neyişçi ekoloji eğitimi, Doç. Dr. Aşkın Galiç hayvansal üretim eğitimi, Doç. Dr. Nafiye Ünal bitkisel üretim eğitimi verecek.

TARIMIN FARKINDALIĞI ARTACAK

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, stratejik sektör olan tarımın öneminin her geçen gün arttığını belirterek, gelecek nesillerin tarımı tanıması gerektiğini söyledi. Tarımı bilmeyen yeni neslin gıdada geleceğini planlayamayacağını belirten Çandır, Çocuklarımızı tarımla tanıştırmak, onların tarım farkındalığını artırmak ve çocukların gözünden tarımı algılamak amacıyla 23 Nisan gibi anlamlı bir günde çalıştayımızı düzenliyoruz. Tarımdaki gücümüzü gelecek nesillere aktarmak için kurumlararası işbirliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, tarımla ilgili üretici ve sektöre yönelik çok sayıda çalışma yaptıklarını belirterek, çocuklara yönelik çalışmaları da ihmal etmediklerini kaydetti. Çocukların gözünden tarım ve doğayı anlamak için, yürüttükleri çalışmaları çocukların bakış açısıyla derinleştirmek için Tarım ve Çocuk Çalıştayı’nı düzenlediklerini belirten Karaca, Çalıştay’da önce çocuklarımızı tarımla ilgili bilgilendireceğiz, ardından çocuklarımızın görüşünü alacağız. Tarımla ilgili yürüteceğimiz çalışmalarda çocuklarımızın fikirleri yol gösterici olacaktır" diye konuştu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, geleceğin mimarı çocuklar ve gençlerin her alanda yetkin ve etkin bireyler olarak yetişmelerini öncelediklerini kaydetti. Çalışkan, Milli iradenin baş tacı yapıldığı 23 Nisan gününde toprağın kutsallığı kadar işlenmesi, korunup beslenmesi ve zengin ürün çeşitliliğiyle en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini paylaşacağımız çalıştayımızda çocuklarımızı ve tarımı buluşturuyoruz" dedi.