Çocukla birlikte aileyi de güçlendiriyoruz

Koruncuk Vakfı olarak çocuklarımızın sevgi ve güven içinde büyüyen, bilime inanan, sanatın değerini bilen, sosyo-kültürel açıdan olumlu ilerlemeler kaydetmiş, üreten, haklarının bilincinde, sorumluluk sahibi ve mutlu bireyler olmaları için çalışıyoruz. Bir anne-baba çocukları için ne isterse biz de Vakıf olarak çocuklarımız için aynısını istiyoruz. Gerek kabul kriterlerimiz gerekse verdiğimiz hizmetin kapsamı açısından bu hizmeti Türkiye’de uçtan uca ve bütünleşik olarak veren tek vakıf olduğumuzu da gururla söylemek isterim.

SOSYAL HİZMET MODELLERİMİZLE ÖNCÜ ROL ÜSTLENDİK

Koruncuk Vakfı olarak kurulduğumuz günden bugüne, kendi geliştirdiğimiz önleyici, koruyucu ve iyileştirici sosyal hizmet modellerimizle çocuk bakımında daima öncü bir rol üstlendik. Önümüzdeki dönemde de bu geleneği devam ettireceğiz. Hedefimiz, çocuklarımızın psiko-sosyal gelişimlerine öncelik veren bir bakım modelini geliştirmek ve her koşulda aynı standartta uygulanmasını sağlamak.

Vakfa 9-18 yaşları arasındaki, sosyo-ekonomik açıdan eğitime erişimleri riskli çocukları kabul ediyoruz. Kabulde akademik başarı şartı aramıyoruz, çocuğun okumayı istemesi, mali imkanlarının yetersiz olması ve psikologlarımızın onların evde kalmalarının çocukların yararına olmayacağını söylemesi çocuklarımızı almamız için yeterli sebepler. Çocukların eğitime kesintisiz olarak erişimleri için öncelikli olarak bakım ve barınma hizmeti sağlıyor, psiko-sosyal ve sosyo-kültürel gelişimleri için çalışmalar yürütüyoruz. Onlara 18 yaşından sonra da eğitimleri, meslek edinmeleri ve hayatlarını kurmaları sırasında destek vermeye devam ediyoruz.

AİLE KİLİT UNSUR

Eğitimcisinden, belletmenine, psikologdan sosyal çalışma uzmanına kadar çok geniş bir ekiple çocuklarımız için daima iyi olanı istiyoruz. Burada önemli olan tüm bu olağanüstü çaba sonucunda çocuklarımızda oluşan iyilik halinin devam edebilmesi. Bu nedenle yaptığımız her işin merkezine çocuğu alıyor, onun iyilik hâline etki eden herkesi sürece dahil eden bir anlayışı benimsiyoruz. Aile burada kilit unsur. Çocukların aileleri ile olan ilişkilerini sağlam ve kalıcı hale getirmezseniz, aileleri bu doğrultuda güçlendirmezseniz çocukta oluşan iyilik hâlinin devam etmesi mümkün olmaz. Çünkü güvenli bağlanamamış, travmatik ortamlarda büyüyen çocukların sağlıklı iletişim kurma ve problem çözme becerilerinin düşük, öfkeli yetişkinler olduklarını ve sorunun tam da burada başladığını biliyoruz.



AİLE İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRİLMELİ

Vakıf olarak 2019-2020 arasında AB desteği ile yürüttüğümüz, kısa adıyla Aileye Dönüş projesi Vakıf olarak bize bu açıdan çok önemli farkındalıklar kazandırdı. Özellikle çocuklarımız ve onların aileleriyle gerçekleştirdiğimiz pilot çalışmalar, çocuklarımızda oluşan iyi hâlin devamlılığı için kalıcı ve güçlü anne-baba ve kardeş bağlarının tesis edilmesi gerektiğini bir kez daha teyit etti. Bu çalışma esnasında incelediğimiz Avrupa’daki en iyi örnekler, bu birlikteliğin devamı için çocukla birlikte ailelerin de güçlendirilmesi gerektiğini gösterdi.

Aileyi güçlendirmek derken, onların sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi, anne-baba ve kardeş ilişkilerinin iyileştirilmesini kastediyorum. Zira, ekonomik açıdan yoksunluğun giderilmesi ailedeki yapısal ve davranışsal sorunların çözümünde tek başına yeterli değil. Daha katmanlı, zamana yayılan ve sürekliliği olan çözümler bulunması gerekiyor.

Avrupa’daki çok sayıda kurum ve alan uzmanı ile çalıştığımız bu proje, bize aynı zamanda devletin STK’lar ile çok sıkı iş birliği içinde çalışması gerektiğini de gösterdi. Esasen yöntem her yerde aynı. Merkezi yönetimler, yasal çerçeveyi belirlerken, belediyeler veya yerel yönetimler temel destekleri sağlıyor. Eldeki kaynakların seferber edilmesi sırasında güçlü bir planlama, iş birliği ve denetim yapılıyor.

BİZ NELER YAPIYORUZ?

Peki, aileyi çocukla birlikte güçlendirmek üzere Koruncuk Vakfı olarak biz ne yapıyoruz? Anne-baba ve kardeşler arasındaki bağları güçlenen ve işlevsel hale gelen her ailenin sağlıklı bir toplum için en değerli kazanım olduğu gerçeğinden yola çıkıyoruz. Bu doğrultuda, çocuklarımızın biyolojik ailelerinin ebeveynlik becerilerinin artırılması veya parçalanmış aile sistemlerinin onarılması için ailelere psiko-sosyal destek hizmeti sunuyoruz. Koruncukköyler’de yaşayan çocuklarımızın aileleriyle düzenli olarak görüşmelerini ve tatillerde ailelerini ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Vakfımız ayrıca, aileleri yanında desteklenen çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklar ve ailelerini, çocuk hakları konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çalışıyor.

AMACIMIZ SORUN ÇÖZME KAPASİTESİNİ ARTIRMAK

Buna ek olarak, verilen hizmetin kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için Av. Figen Özbek Aile Danışma Merkezini hizmete açtık. Başta Koruncuk Vakfı çatısı altında büyüyen çocuklarımızın ailelerine destek olacak bu merkezin amacı ailelerin sorun çözme kapasitelerinin artırılması, anne-baba ve kardeş ilişkilerinin iyileştirilmesi için koruyucu, önleyici, eğitici türde bir danışmanlık hizmeti vermek. Hedefimiz zaman içinde ihtiyaç duyan diğer ailelerin de bu hizmetlerden yararlanmasını sağlamak.

Türkiye, şu anda aile temelli çocuk koruma yaklaşımına geçiş aşamasında. Bu süreçte, başta devlet ve politika yapıcılar olmak üzere çocuk koruma alanında çalışan bizim gibi STK’lara çok büyük görevler düşüyor. Koruncuk Vakfı olarak biz hazırız. Yeni dönemde, üstlendiğimiz sorumluluk bilinciyle, müthiş bir ekip ve yüksek motivasyonla çalışmalarımıza artan ivmeyle devam edeceğiz.

AV. DR. Z. FİGEN SAMURAY KİMDİR?

1960 yılında İstanbul’da doğmuş ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden, 1988 yılında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku kürsüsünde yüksek lisansını tamamlayarak ve doktora çalışmalarına başladı. Akademik çalışmaları sırasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 8 yıl öğretim üyeliği yaptı. Figen Samuray’ın İdari Hukuku Doktorası bulunuyor. Kendisini müzmin öğrenci kabul eden Figen Samuray son zamanlarda uzaktan eğitim ile İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü de bitirerek üçüncü lisans diplomasını aldı. 1992 yılından bu yana İdare Hukuku, Enerji Hukuku ve Aile Hukuku alanlarında serbest avukatlık yaptı. Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Av. Dr. Figen Samuray evli ve iki çocuk annesidir.