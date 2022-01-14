Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

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Genç Başarı Eğitim Vakfı ve Aydın Üniversitesi iş birliğiyle oluşturulan Aydın Çocuk Üniversitesi tamamlandı ve 5-12 yaş grubu için her biri ayrı program olmak üzere ilk mezunlar kep attı. 25 Eylül’de başlayıp, 11 Aralık’a kadar süren 12 haftalık Çocuk Üniversitesi’nde 5-12 yaş grubundaki çocuklar, eğitici oyunlar ve etkinlikler ile girişimciliği deneyimleyip, bütçelerini yönetmeyi öğrenip, meslekleri ve toplumun işleyişini keşfetti.

BİLİNÇLİ BİRER TÜKETİCİ OLDULAR

İlk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi, “JuniorBizz Programımızda bulunan ve 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan, Toplumumuz, Akıllı Para Yönetimi ve Benim İşim programlarımızı İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilerle buluşturduk. Öğrencilerimiz 12 hafta süren girişimcilik yolculuğunda meslekleri, toplumdaki işleri, bütçesini planlamayı, ürün geliştirmeyi ve bilinçli birer tüketici olmayı öğrendiler ve mezun oldular” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

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JUNIORBIZZ NEDİR?

Çocukların finansal okuryazarlık bilgisini arttırmayı ve girişimci zihin yapısını oyunlar aracılığıyla deneyimleterek geliştirmeyi amaçlayan JuniorBizz, 4-13 yaş arası çocuklara uygulanan bir Genç Başarı Eğitim Vakfı programı.