Çocuk Tarım Akademisi hem öğretiyor hem de eğlendiriyor

Kırıkkale Valiliği tarafından Yahşihan İlçesi’nde, Kızılırmak kenarında 2021 yılında 300 dekarlık alanda yapılan Yeşil Vadi Oba Köy Projesi içerisinde yer alan Çocuk Tarım Akademisinde öğrenciler toprakla buluşuyor. İçerisinde eğitim salonu, tarım müzesi, öğrencilerin ekip biçeceği alanlar, sera alanları ve özel eğitim okullarında eğitim alan öğrenciler için özel alan bulunan Çocuk Tarım Akademisinde öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alıyor.

FİDE VE FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDULAR

Proje kapsamında Çocuk Tarım Akademisine gelen ilköğretim ve özel eğitim okulu öğrencileri, Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından teorik bilgiler ve eski tarım araçlarını hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, daha sonra fide, fidanların dikimi ve bakımı hakkında uygulamalı eğitimler aldı. Uygulamalı eğitimde, önce toprakta bulunan yabancı bitkileri söken öğrenciler, daha sonra fide ve fidanları toprakla buluşturdu.

'EĞLENİP, ÖĞRENECEKLERİ ALANLAR OLUŞTURDUK’

Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, "Öğrencilerin eğlenerek bitkisel üretimin gelişimini takip ederek öğrenmelerini sağlamak amacıyla valimizin talimatıyla ve büyük destekleriyle bu alan bize tahsis edildi. Çocukların eğlenerek, ekip, biçip, hasat edecekleri, bitkilerin bakımını yapabilecekleri, teorik eğitim görebilecekleri, bunun yanında geçmişte atalarımızın kullandıkları geleneksel tarımsal aletleri görüp tanımaları için çok farklı boyutlarda burada üniteler oluşturduk. Çocuk tarım Akademisi Valiliğimizin Oba Köy Projesi içerisinde bir ünite. Bu ünite eğitim salonu, tarım müzesi, çocukların ekip biçip, faaliyet yapabilecekleri çalışma alanları, fidanlarını ve fidelerini üretecekleri sera alanı ve özel eğitim okullarımıza ayırdığımız çocuklarımızın orada eğlenip, öğrenebilecekleri alanlar oluşturduk" dedi.