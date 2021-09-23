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Çocuk psikoloğu nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Çocuk psikoloğu olma şartları, maaşları ve iş imkanları

#Çocuk Psikoloğu#Psikolog#Meslek
Çocuk psikoloğu nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur Çocuk psikoloğu olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Psikologluk mesleği en çok tercih edilen mesleklerden bir tanesidir. Çocuk psikoloğu da psikologluğun bir çeşidi olarak bilinmektedir. Tercih döneminde adaylar kendine uygun en iyi mesleği seçmekte ve buna yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Çocuk psikoloğu mesleği de o mesleklerden bir tanesidir. Son günlerde çocuk psikoloğu ile ilgili araştırmalar artmıştır. Peki, çocuk psikoloğu nedir? Çocuk psikoloğu ne iş yapmaktadır? Çocuk psikoloğu nasıl olunur? Çocuk psikoloğu maaşları nelerdir? Çocuk psikoloğu iş imkanları nelerdir? İşte çocuk psikoloğu ile ilgili tüm detaylar.

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Çocuk psikoloğu çocuklarla ilgili ruhsal hastalıklarla ilgilenmektedir. Çocuk psikologları ebeveynler ile ilgili bilgilendirmeler de yapar. Çocuk psikoloğu kısaca pedagog olarak da adlandırılmaktadır.

 Çocuk Psikoloğu Nedir?

 Çocuk psikoloğu çocuk ve ergen kişilerin ruhsal hastalıklarını teşhis eden ve buna yönelik tedavi metotlarını geliştiren kişilere denilmektedir. Çocuk psikoloğu psikoloji bilimi ile alakalı olarak eğitim görmüş kişilerdir. Duygusal ve ruhsal olarak sağlığa yönelik tedavi metotları geliştirir.

 Çocuk Psikoloğu Ne İş Yapar?

 Çocuk psikoloğu normal psikologlardan farklı olarak doğrudan çocuklar ile ilgilenmektedir. Çocukların psikolojik gelişimini kontrol eder ve psikolojisini analiz eder. Aynı zamanda çocuğun hem fizyolojik hem de psikolojik olarak ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Buna yönelik olarak da yine tedavi metotlarını belirler gerekli tedaviyi analiz ederek ebeveynler ile birlikte paylaşır. Psikoloji sağlığının düzelmesi açısından çocuk psikoloğu büyük önem arz etmektedir.

 Çocuk Psikoloğu Nasıl Olunur?

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 Çocuk psikoloğu olmak için lisans eğitimini tamamlamış olmanız gerekmektedir. İlk olarak üniversite sınavlarına girerek psikoloji bölümünü bitirmeniz gerekiyor. Psikoloji bölümü ya da üniversitelerde psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü bitirerek psikoloji alanında tekrardan yüksek lisans yaparak çocuk psikolojisi hakkında eğitim almanız gerekiyor. Psikoloji lisans eğitimi ve yüksek lisans eğitimi ile birlikte toplam da 6 yıllık bir eğitim serüveniniz bulunmaktadır. Bundan sonra çocuk psikolojisi olarak psikologlarda çalışmanız ya da kendi ofisinizi açmanız mümkündür.

 Çocuk Psikoloğu Olma Şartları Nelerdir?

 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 - Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak

 - Psikoloji alanında yüksek lisans yapmak

 - Psikoloji alanında stajyer olarak çalışmak

 Çocuk Psikoloğunun Görevleri Nelerdir?

 Çocuk psikoloğunun belli başlı görevleri bulunmaktadır. Çocuk psikoloğunun görevleri şu şekildedir;

 - Anne ve çocuk arasında olan ilişkileri inceler.

 - Okullarda ki uyumsuzlukları tespit eder ve bunun için aileler ile irtibatta olur.

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 - Çocuk terbiyesine yönelik olarak bir takım çalışmalarda bulunmaktadır.

 - Okullarda bulunan disiplin kurulları ile ilişkili olur.

 - Gözlemci ve uzman olarak görev yapar.

 - Gelişim bozuklukları ile ilgili tespitler yapar.

 - Çocuk ruh sağlığını tedavi eder.

 Çocuk Psikoloğu Maaşlar Ne Kadar?

 Çocuk psikoloğu en az 5.300, ortalama olarak 5.450, en yüksek olarak da 15.000 TL'ye kadar bulunan maaşları vardır.

 Çocuk Psikoloğu İçin İş İmkanları Nelerdir?

 Çocuk psikologları yani pedagoglar için çok geniş bir iş sahası bulunmaktadır. Bu kişiler hem özel sektörde hem de kamuda çalışma şansları bulunmaktadır. Özel sektör olarak özel psikoloji klinik merkezlerinde ya da kendi ofislerini kurarak çalışma şansları bulunmaktadır. Kamuda çalışmak için ise KPSS sınavına girdikten sonra okullara atanırlar ve okullarda psikolojik danışmanlık yani rehber öğretimi olarak eğitim vermektedirler. Çocuk psikologları yani pedagoglar bu şekilde hem özel sektörde hem de kamuda çalışabiliyorlar. Aynı zamanda pedagoglar için bir diğer çalışma sahası ise ıslah evleridir. Islah evlerinde çocukların psikolojik ve ruh sağlığına yönelik çalışmalar yaparak burada da görev alabilirler. Psikoloji klinikleri en yaygın çalışma yerleridir.

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#Çocuk Psikoloğu#Psikolog#Meslek