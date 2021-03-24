Çocuk Oyuncağı ne demek? Çocuk Oyuncağı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir işi gözü kapalı yapmak tabiri, bu deyimle yakın anlamlıdır. Her iki tabirde de söz konusu işin son derece kolay olduğu vurgulanır.

Çocuk Oyuncağı Ne Demek?

Çocuk oyuncağı deyimi, kısa bir sürede çözüme kavuşturulması mümkün olan sorun demektir. Bu deyimi kullanan kişi, bir işi çok kısa bir süre içerisinde tamamlayabileceğini iddia eder.

Çocuk Oyuncağı Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre çocuk oyuncağı deyiminin iki anlamı vardır.

Anlamı: Kolay ve hızlı bir şekilde yapılacak iş. Anlamı: Basit çözüm yollarıyla çözülebilecek sorun. Anlamı: Kafaya takılmayacak kadar küçük mesele

Çocuk Oyuncağı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Size çok zor gelebilir ama bu işler benim için çocuk oyuncağı.

2- En zor işler bile o alanda eğitim görmüş tecrübeli kişiler için çocuk oyuncağı sayılır.