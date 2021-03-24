Çocuk Kalmak ne demek? Çocuk Kalmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyim, bir kimsenin yaşına göre davranmadığını, toy ya da sorumsuz olduğunu anlatmak için de kullanılır. Bu tabir ile eş anlamlı olan kalıplaşmış söz grupları: ''Dünkü çocuk'' ve ''Çocukluk etmek.''

Çocuk Kalmak Ne Demek?

Yetişkinler için kullanılan çocuk kalmak deyimi, yaşından beklenmeyecek davranışlar sergilemek demektir. İnce düşünemeyen, kurnazlık yapmayan, rol yapmayı beceremeyen kişiler için de bu deyim kullanılır.

Çocuk Kalmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Duygusal olarak olgunlaşamamak, çocuk gibi hareketler yapmak. Anlamı: Sorumluluktan kaçmak ve yapılması gereken şeyleri hep başkalarının üstüne yüklemek. Anlamı: Masumiyet ve saflık.

Çocuk Kalmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- İçimdeki çocuğun büyümesine asla izin vermedim, hep çocuk kaldım.

2- Çocuk kalmış insanlar kaç yaşına gelirse gelsinler büyümezler.

3- Bakma öyle olgun göründüğüne, o aslında çocuk kalmış gibi.