Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü, topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü, MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk kliniklerinde, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilme imkanına sahiptir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Nedir?

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 0-6 yaş grubu arasında bebeklik, okul öncesi, okul çağlarında ve gençlik yıllarında çocukların gelişim düzeylerini belirleme, inceleme, izleme, gelişim düzeyine uygun eğitim planı hazırlama, çevre düzenlemesi yapma, program hazırlayıp uygulama gibi pek çok görevi yerine getirecek eğitimcilerin yetiştirilmesini amaçlayan hem önlisans hem de lisans bölümüdür.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünün Amacı Nedir?

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünün amacı, 0-6 yaş aralığındaki çocukların her türlü zihinsel, fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan gelişmesine yardımcı olmayı ve çocuğun gelişimi ile ilgili izlenimlerin aile ile paylaşılmasını amaçlar.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünün Mezunu Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans bölümünü bitiren kişiler “Çocuk Gelişimi Lisans Diploması” almaya hak kazanır ve “Çocuk Gelişimi Uzmanı” ünvanı ile çalışma hayatına adım atabilirler. Bu kişiler çocukların zihinsel, ruhsal ve duygusal açıdan gelişimlerine yardımcı olmak için çeşitli yöntemler kullanarak eğitim verir. 2 yolluk önlisans programını bitiren kişiler ise, DGS’ye girerek çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği bölümlerine yerleşme imkanı bulabilirler.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünün hem 2 yıllık önlisans hem de 4 yıllık lisans program vardır. 2 yıllık önlisans bölümü okuyan kişiler, isterse Dikey Geçiş Sınavına girerek yeterli puan aldığı taktirde 4 yıllık lisans programına girme imkanı da buluyor.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü okumak için YKS, TYT ve AYT sınavlarından yeterli puan almanız gerekir. İki yolluk önlisans programını bitiren kişiler ise, Dikey Geçiş Sınavına girerek lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, öğretimi Türkçe yapılır. Bu bölümde okuyacak kişilerin Türkçeyi etkili bir şekilde kullanmadı ve insanlarla iletişiminin iyi olması gerekir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, TYT puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin TYT puan türünden en az 150 puan ve üzeri alması ve Alan sınavlarında sınırlı sayıda kontenjana yerleşecek kadar puan almak gerekir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları

Çocukları Tanıma ve Değerlendirme

İletişim Bilgisi

Çocuk Normal ve Atipik Gelişim

Çocuk Ruh Sağlığı

Çocuk Eğitimi Felsefesi

Çocuklar ve Oyun

İlkyardım Bilgisi

Çocuk, Bilim ve Teknoloji

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunları resmî ve gayri resmî pek çok kurumda görev alabilir. Çocuk gelişimi ve eğitimi Bölümünün asıl amacı, tüm çocukların yani çocuk esirgeme kurumunda bulunan, mülteci, sığınmacı, çocuk yaşta çalışmak zorunda kalan, hasta ya da suçlu çocukların profesyonel kişiler tarafından doğru bir şekilde yetiştirilip yönlendirilmesi ile bu çocukların topluma kazandırılmasıdır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Gündüz Bakım Evleri

Bakım Evi

Anaokulu

Kreş

Hastane

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ilgili birimleri

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunları çocukların gelişimine yardımcı olmak için pek çok resmî ve gayri resmî alanda çalışırlar.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ülkemizde hemen hemen her üniversitede Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü bulunuyor. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin ÖSYM’nin açtığı sınavlardan yeterli puan alması gerekiyor.