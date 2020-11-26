Çocuk Gelişimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Çocuk gelişimi bölümü, çocukların okul öncesi döneminde eğitim verecek öğretmenlerini yetiştirmektedir.

Çocuk Gelişimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Öğretmenlik pek çok alanda eğitim verebilir. Özellikle de çocuk gelişimi bölümünde okuyan kişiler okul öncesi eğitimde önemli bir görev üstlenirler. Bu nedenle çocuk gelişimi bölümünde çocuk gelişimi eğitimleri verilir.

Çocuk Gelişimi Nedir?

İnsanların çocukluk çağından ergenlik dönemine kadar geçen sürede yaşadıkları hayatlarında önemli bir iz bırakır. Bu nedenle o dönemde alınan eğitim oldukça önemlidir. Çocuk gelişimi bölümünde okul öncesi çocuk gelişimi eğitimi alınır.

Çocuk Gelişimi Bölümünün Amacı Nedir?

Çocuk gelişimi bölümü insanların doğumundan ergenlik döneminin sonuna kadar geçen süre içerisinde psikolojik, biyolojik ve duygusal evrimi konu alan bir akademik daldır. Burada çocukların gelişimine dair eğitim verilir.

​​​​​​​Çocuk Gelişimi Mezunu Ne İş Yapar?

Çocuk gelişimi bölümünden mezun olan kişiler, bebeklik döneminden ergenlik sürecine dek geçirdikleri zamanda yaşamlarını, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyici eğitimler verirler. Buna göre çocukların ihtiyaçları keşfedilerek bunlara cevap verilir. Çocuk gelişimi mezunları kendi alanlarında pek çok farklı iş imkanına sahiplerdir.

​​​​​​​Çocuk Gelişimi Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerin çocuk gelişimi bölümü iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Bu bölümde iki yıl eğitim aldıktan sonra mezun olan öğrenciler dikey geçişlerden de yararlanabilirler. Öğrenciler dikey geçiş ile eğitimlerini dört yıllık olarak tamamlayabilirler.

​​​​​​​Çocuk Gelişimi Okumak İçin Ne Gereklidir?

Çocuk gelişimi okumak isteyen kişiler öncelikle üniversite sınavına girerler. Üniversite sınavına girdikten sonra iyi bir puan alınıp bu bölümde okunabilir. Aynı zamanda bu bölümde okumak isteyen kişilerin çocukları sevmesi ve araştırmacı bir kişiliğe sahip olması gerekir.

​​​​​​​Çocuk Gelişimi Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelinde bulunan çocuk gelişimi öğretim dili Türkçedir. Bu bölümlerde basit düzeyde İngilizce dersi verilmektedir.

​​​​​​​Çocuk Gelişimi Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerdeki çocuk gelişimi bölümü eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alır. Bu nedenle üniversite sınavına giren adaylar Türkçe ve Matematik sorularını çözerek en yüksek puanları alabilirler. Üniversite sınavında eşit ağırlık puan türünde yüksek puan alan öğrenciler çocuk gelişimi bölümünde okurlar.

​​​​​​​Çocuk Gelişimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çocuk gelişimi bölümünde sosyoloji, psikoloji, çocuk ve drama ile okul öncesi eğitim ve bakım gibi pek çok ders verilmektedir. Aynı zamanda çocuk gelişimi bölümü dersleri arasında rapor okuma ve yazma, çocuk sağlığı ve hastalığı ile çocuk teknoloji ve medya gibi dersler yer alır.

​​​​​​​Çocuk Gelişimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Çocuk gelişimi mezunları çeşitli eğitim kurumlarında çalışabilirler. Çocuk gelişimi mezunları bunun yanı sıra hastanelerde, sosyal hizmetler kurumu ile özel sektörde iş imkanına sahip olurlar. Aynı zamanda kişisel olarak kreş ve bakım evi açabilirler.

​​​​​​​Nerelerde İş Yapar ve Çalışabilir?

Çocuk gelişimi bölümü mezunları için iş alanları oldukça geniş bir alana sahiptir. Çocuk gelişimi uzmanları kariyerlerini devlet kurumlarında sürdürebilirler. Bunun için de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girebilirler. Buradan alınan puan ile pek çok kurumda çalışma imkanı doğar. Özel sektörde de çocuk gelişimi bölümü mezunları için çok sayıda iş imkanı bulunur.

​​​​​​​Çocuk Gelişimi Çalışma Alanları Nelerdir?

Çocuk gelişimi mezunları eğitim kurumlarında çalışabilirler. Aynı zamanda bu kişiler hastanelerde, sosyal hizmetler kurumunda ve özel sektörde çalışabilirler. Bunun yanı sıra çocuk gelişimi bölümü mezunları kendi kreş ve çocuk bakım evlerini açarak buralarda da görev alabilirler. O nedenle çocuk gelişimi bölümü mezunları için iş alanları da oldukça geniş.

​​​​​​​Çocuk Gelişimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde çocuk gelişimi bölümü olan üniversiteler arasında Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi bulunuyor. Aynı zamanda İnönü Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesinde de çocuk gelişimi bölümü bulunmaktadır. Türkiye genelinde oldukça ilgi gören çocuk gelişimi bölümü hem devlet üniversitelerinde hem de özel üniversitelerde yer alır. Bu nedenle her öğrenci aldıkları puan doğrultusunda istedikleri üniversiteye rahat bir şekilde yerleşebilirler.