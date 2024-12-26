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‘Çocuk edebiyatı öğretmen kongresi’ düzenlenecek

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#Millî Eğitim Bakanlığı#Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi#Çocuk Edebiyatı
‘Çocuk edebiyatı öğretmen kongresi’ düzenlenecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 12:07

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, çocuk edebiyatı alanında eser vermiş öğretmenlere yönelik ‘Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi’ düzenlenecek. Kongrenin, 12-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenmesi planlanan kongreye, Bakanlık bünyesinde resmî okullarda görev yapan ve çocuk edebiyatı alanında eser vermiş öğretmenler, eğitim bilimciler, akademisyenler ile illüstratörler ve tasarımcıların katılması hedefleniyor. Kongrede, çocuk edebiyatı alanında eser vermiş öğretmenlerin bir araya getirilmesi, alandaki mevcut gelişmelerin ele alınması ve bu konudaki güncel sorunlara çözüm önerilerinin ortak bir zeminde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

BAŞVURULAR 10 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK
Bu kapsamda kongrede, ‘Kültürel Mirasın Aktarımında Çocuk Edebiyatı’, ‘Çocuk Edebiyatında Dil Zenginliği’, ‘Çocuk Edebiyatı Yoluyla Erdemlerin Kazanılması’, ‘Çocuk Edebiyatının Duygusal Gelişime Etkisi’, ‘Çocuk Edebiyatının Aile ve Topluma Etkisi’, ‘Dijitalleşmenin Çocuk Edebiyatına Etkisi’ ve ‘Çocuk Edebiyatında Estetik’ konularındaki bildiriler değerlendirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin iş birliğiyle düzenlenecek kongre için başvurular, 6 Ocak 2025'te kongre internet sitesinin açılmasının ardından 10 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 18 Nisan 2025'te duyurulacak.

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#Millî Eğitim Bakanlığı#Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi#Çocuk Edebiyatı

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