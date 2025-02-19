‘Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi’ başvuruları devam ediyor

Haberin Devamı

Onursal Başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı kongreye bildiri ya da poster sunumuyla katılmak isteyen öğretmenler, başvurularını 7 Mart'a kadar ‘cocukedebiyatikongresi.eba.gov.tr’ adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. ‘Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi’yle çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenleri bir araya getirmek, paydaşlar arasındaki etkileşimi artırmak, alandaki gelişmeleri, güncel sorunları ve çözüm önerilerini ortak bir zeminde ele almak, çocuk edebiyatına, çocuğa ve topluma katkı sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca kongreye Bakanlık bünyesindeki okullarda görev yapan ve çocuk edebiyatı alanında eser vermiş öğretmenlerin yanı sıra edebiyatın eğitime katkısı üzerine çalışan eğitim bilimciler, akademisyenler, illüstratörler ve tasarımcıların da katılım sağlaması hedefleniyor.

Haberin Devamı

7 KONU BAŞLIĞINDA BİLDİRİ SUNULACAK

Kongre kapsamında öğretmenler, çocuk edebiyatı üzerine kaleme aldıkları bildirileri sunacak ve sahadaki iyi uygulamalarını paylaşacak. Ayrıca, çocukların ilgisini çekecek atölyeler ve alan uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek panellerle etkinlik bilgi şöleni havasında geçecek. Kongrede çocuk edebiyatının eğitimdeki yeri, öğretmen yazarların çocuk edebiyatına etkisi, paydaşlar arasında iş birliğinin artırılması, çocukların çocuk edebiyatı eserleriyle tanışması ve edebî zevklerini geliştirme süreçleri gibi konular ele alınacak. Ayrıca düzenlenen bu etkinlikte ‘Kültürel Mirasın Aktarımında Çocuk Edebiyatı’, ‘Çocuk Edebiyatında Dil Zenginliği’, ‘Çocuk Edebiyatı Yoluyla Erdemlerin Kazanılması’, ‘Edebiyatın Çocuğun Gelişimine Etkisi’, ‘Çocuk Edebiyatının Aile ve Topluma Etkisi’, ‘Dijitalleşmenin Çocuk Edebiyatına Etkisi’ ve ‘Çocuk Edebiyatında Estetik’ olmak üzere yedi konu başlığı altında bildiriler sunulacak.