Çocuk Doktoru Nasıl Olunur? Uzman Çocuk Doktoru Kaç Yıl Okur, Kaç Yılda Doktor Olunur?

Çocuk doktoru ya da pediatri bölümü olarak bilinen bu alan; doğumdan ergenlik dönemine dek uzanan süreçte bulunan kişilerin teşhis, tanı ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalı olarak tanımlanabilir. 0- 18 yaş arasında çocuk şeklinde tanımlanan bireylerin; doğumsal rahatsızlıkları, doğum sonrasında düzenli şekilde yapılması gereken aşılar, fiziksel, motor ve mental gelişimini çocuk doktorları takip etmektedir. Bu süreç içerisinde yapılan düzenli muayenelerde bebeklerin; beslenme, kilo, boy gibi gelişimlerinin dışında gün içerisindeki; psikolojik, fiziksel, ifade ve anlamaları gelişimi, yaşam becerileri gibi birçok süreç takip edilerek, kontroller sağlanır.

Çocuk Doktoru Nasıl Olunur?

Çocuk doktoru olabilmek için; temel adımların tamamlanması gerekmektedir. Bu adımlar aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Üniversite sınavları neticesinde Tıp Fakültesine girebilecek puanın alınması ve yeterli başarının sağlanması gerekmektedir.

- Üniversite sınavı yerleştirmeleri neticesinde Tıp Fakültesi kazanılmalıdır.

- Tıp Fakültesinin altı senelik zorunlu eğitimi tamamlanmalıdır.

- Fakülteden mezun olduktan hemen sonra TUS ismi verilen sınava girmek gerekir.

- Tıpta Uzmanlık Sınavı yani TUS'ta gerekli başarı gösterilerek '' Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları'' bölümünü kazanacak puan alınmalıdır.

- TUS yerleştirmeleri sırasında, ülkemiz çapında herhangi pediatri uzmanlığına yerleşmek gereklidir.

- Çocuk hastalıkları uzmanlığı eğitimine başlamak gerekmektedir.

- 4 senelik uzmanlı süreci bittikten sonra çocuk doktoru olunabilir.

Uzman Çocuk Doktoru Kaç Yıl Okur?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları doktorları, altı sene boyunca Tıp Fakültesi eğitimini aldıktan sonra 4 sene de Pediatri bölümünde uzmanlık yaparlar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanının da birçok yan dalı vardır. Bu alanlarda profesyonelleşen Pediatristler, ilave bir eğitim sürecinden de geçmektedirler.

Çocuk Doktoru Olmak İçin Kaç Yılda Doktor Olunur?

Çocuk doktorluğu alanı; tıp biliminde kendine özgü bir özelliğe sahip olan alanlardan birisidir. Çocuk doktoru olabilmek için ilk önce Tıp Fakültesi bitirilmelidir. Tıp Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, branş tercihi yapmaktadırlar. Bu tercihlerden sonra uzmanlık alanlarına göre eğitim almaya devam etmektedirler.

Genel tıp eğitimi sonrasında, branş eğitimleri de başlamaktadır. Toplam olarak altı yıllık eğitim öğretim süresinin bir senesi genel tıp eğitimi olup, geriye kalan beş yıllık süre zarfında tercih edilmiş olan branş eğitimleri alınmaktadır. Tıp öğrencileri, bu eğitimleri başarılı biçimde tamamladıktan sonra staj sürecine geçmektedirler. Tıp Fakültesinde pediatri ya da çocuk doktorluğu alanını başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler; asistan hizmetleri adıyla staj işlemlerini yapmaktadırlar. Bu süre zarfında uzman doktorların yanında mesleğe ilk adımlarını atmış olarak, belli zaman dilimi sonrasında uzmanlık sınavlarına girip, uzman hekim olabilmektedirler.

Staj döneminin bitmesinden sonra meslekte göreve başlayan herkes; çocuk doktoru olarak görevlerini yapabilmektedirler. Çocuk doktoru şeklinde görev yapan pek çok çocuk doktoru; bu alan içerisinde bulunan farklı dallarda da uzmanlık yapabilmektedirler. Çocuk hastalıkları incelendiği zaman her hastalığa işaret eden değişik alt branşlar bulunduğundan, çocuk doktorları tercih etmiş oldukları alanlara göre mesleklerine yön verip, uzmanlık alanlarını geliştirebilmektedir. Çocuk doktoru olabilmek için normal tıp eğitimi 6 sene, uzmanlık eğitimi ise 4 sene olmak üzere toplamda 10 sene okunması gerekmektedir. Bu şekilde çocuk doktoru olmak mümkün olacaktır.