Çocuk Aldırmak ne demek? Çocuk Aldırmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çocuk aldırmak deyimi istenmeyen hamileliğin sonlandırılması anlamı ile kullanılır. Kürtaj olarak bilinen bu işlem çocuk aldırmak deyimi ile de ifade edilebilmektedir. Mecaz bir anlamı vardır. Bu sebeple çocuk aldırmak deyimini cümle de doğru bir şekilde kullanmak için deyim olarak anlamının öğrenilmesi gerekmektedir.

Çocuk Aldırmak Ne Demek?

İstenmeyen hamilelik durumlarında ya da anne karnındaki bebeğin anneye zarar verdiği durumlarda hamilelik sonlandırılmaktadır. Bu işlem ise kürtaj olarak bilinir. Halk arasında ise kişilerin doktor kontrolünde ameliyatla gebeliği bitirmesine çocuk aldırmak denmektedir.

Çocuk Aldırmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Çocuk aldırmak deyimi kadınların gebeliklerini bitirmesi durumudur. Bu durum anne ve babanın bebeği istememesi veya sağlık açısından bir problem oluşması durumlarında yapılan bir işlemdir.

Çocuk Aldırmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ayşe'nin çocuk aldırdığı doğru mu?